En múltiples sectores de la capital se renovarán este jueves los trabajos espaciales y domiciliarios

Se recuerda a los vecinos que la efectividad de la campaña solo se puede lograr con el trabajo mancomunado de todos. El insecto vector se cría y reproduce en casas y alrededoresHoy jueves 30 de enero brigadas y promotores sanitarios continuarán trabajando contra el vector del dengue, zika y chikungunya, el mosquito aedes aegypti, se adelantó desde la cartera sanitaria provincial.Los trabajos de fumigado espacial, que se realizan con móviles equipados con máquinas fumigadoras especiales y termoniebla, tendrán lugar en horas de la mañana y la tarde en los barrios: El Porvenir, Lujan, Namqom, San Isidro, Balbín, 1 de Mayo, Juan Domingo Perón, Municipal, La Esperanza, 7 de Mayo, Urbanización Maradona, República Argentina, El Palomar, Estela Maris, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, Simón Bolívar, 8 de Octubre, Mbigua, El Quebranto, 20 de Julio, 6 de Enero, Antenor Gauna.Los trabajos domiciliarios que realizarán las brigadas sanitarias se harán en los barrios de: La Pilar, Don Bosco, 6 de Enero, 8 de Marzo, La Nueva Formosa.Tres enfermedades mismo vectorDengue, chikungunya y zika son enfermedades virales transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad.Los síntomas de esta enfermedad son: fiebre muy alta (sin resfrío); dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio; sangrado de nariz y encías; erupción en la piel.Frente a estos síntomas es importante no automedicarse y acudir de forma inmediata al hospital o centro de salud más cercano No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicarse la enfermedad.Cuidados personalesUno de los más necesarios es prevenir la picadura del mosquito: usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada tres horas, como también mangas y pantalones largos. Igualmente deben colocarse mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas, espirales, tabletas, spray o aerosoles para ahuyentar a los insectos.Sumado a esta medida fundamental, se deben eliminar todos los elementos u objetos ahuecados que pueden servir de posibles criaderos al mosquito, en el caso de no poder eliminarse se recomienda taparlos y colocarlos boca abajo para evitar acumular agua.