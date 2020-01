En la ciudad, diciembre cerró con un repunte en las ventas

Las ventas minoristas por fin de año llevaron un poco de alivio a los comerciantes de la ciudad, quienes opinaron que hubo un leve repunte, comparando con los meses anteriores de 2019.En el microcentro de la ciudad los negocios del rubro calzados e indumentaria, tuvieron un diciembre con ventas positivas y que les permitió recuperar los saldos negativos.Si bien, en un comercio dedicado al rubro de indumentaria y zapatillas deportivas, ubicado sobre la Peatonal Rivadavia, su propietario contó que las ventas no fueron extraordinarias, se movió un poco que los meses anteriores del año. En especial, los clientes buscaron zapatillas, remeras deportivas, ojotas y shorts para la temporada de verano en las piletas.En tanto, otro comerciante del rubro ropa informal sostuvo que el pago de los sueldos y aguinaldo a la administración pública provincial, previo a las fiestas generó una inyección de dinero que fue muy positivo. Además, de las facilidades de pago como ser las tarjetas de crédito, hasta en seis pagos sin interés, añadió.Por último, coincidiendo con que hubo más ventas en diciembre, un comerciante de una zapatería de trayectoria de muchos años en el rubro, ubicada en la esquina de Avenida 25 de Mayo y Belgrano, vinculó la caída de las ventas de los últimos años y el cierre de miles de comercios y empresas en el país, con la política económica que sostuvo el ex presidente Mauricio Macri."Nunca vi un presidente tan incapaz como que tuvimos (por Macri) lo que fue desastroso para la mayoría de los comerciantes en la Argentina y Formosa no fue la exepción", declaró, al tiempo que pidió valorar la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quién "siempre le tiró una mano al pobre, pero Macri fue lo peor que pudo haber existido en la tierra", apuntó.