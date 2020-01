El Municipio maximiza prestación de servicios en distintos sectores del ejido urbano

Durante la jornada del sábado 4, cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, intensificaron su plan de tareas en diferentes conglomerados de la ciudad.Las acciones de perfilado y relleno de arterias, limpieza integral, cuneteo y recolección de residuos no convencionales se desarrollaron en los siguientes barrios:LiborsiSe realizaron tareas de perfilado y relleno sobre las calles Misiones y Catamarca, complementadas con acciones de cuneteo en forma manual en sectores internos.Villa del CarmenTuvieron continuidad los trabajos de desmalezado, limpieza y cuneteo con carga directa en el Lote Rural 189.Villa del RosarioCuadrillas municipales, empleando máquinas y camiones, ejecutaron acciones de limpieza y perfilado sobre las calles Brandsen y José M. Uriburu, sumando tareas de recolección de residuos no convencionales.El HorneroEn este sector, agentes comunales y cooperativistas intensificaron los trabajos de desmalezado, limpieza y cuneteo en forma manual sobre la Av. Alicia M. de Justo y calle Lorenzo Winter.Circuito CincoEn sectores internos del barrio 7 de Mayo continuaron las tareas de limpieza, cuneteo con carga directa y perfilado de arterias; mientras en el Simón Bolívar se ejecutaron acciones de limpieza y levantamiento de residuos no convencionales.Sellado de juntas y fisurasAgentes de la Dirección de Obras Públicas prosiguen con las tareas de sellado ​ de​ juntas y fisuras sobre la calle Corrientes, desde la Av. 9 de Julio hasta calle San Martín.