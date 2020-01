Convocatoria para Residencias de Enfermería

Las especialidades a cubrir son: Unidad de Terapia Intensiva pediátrica, neonatal y adultos, pediatría, clínica familiarEntre el 12 de febrero y el 11 de marzo inicia la preinscripción para el llamado a preincripción de postulantes a concursar para el ingreso a las residencias de enfermería. Se cubrirán 34 cupos en diferentes especialidades.El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa informó que los postulantes a concursar para el ingreso a residencias de enfermería deben registrar sus datos y seleccionar la sede por la que deciden optan en línea SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina: https://sisa.msal.gov.ar .).Podrán ser admitidos aquellos profesionales que acrediten certificado legalizado por las respectivas universidades la fecha de finalización de estudios y que tengan en trámite el título de licenciado en enfermería o cursando el 2° año de la licenciatura en enfermería y constancia de materia “Enfermería en Cuidados Críticos”, aprobada. Solo se aceptarán certificados que tengan validez legal a la fecha de inscripción.Para acceder a las residencias no médicas deben preinscribirse en la página de Nación: Sisa.msal.gov.ar/sisa a través del link (Examen Único y otros exámenes de Residencias).Obtenido el título de enfermero/a y licenciado/a, presentar una fotocopia autenticada por autoridad competente, a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAF y otra ante la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano. El incumplimiento dificultará el avance de trámites legales pertinentes.En cuanto a los requisitos para la inscripción son: Solicitud de Inscripción en formulario provistos por la Secretaria de Residencias de la Facultad de Ciencias de la Salud-UNAF (Av. Gutnisky N° 3200), firmado por él/la interesado/a; Inscripción de carácter personal o por un tercero expresamente autorizado por escrito y autenticada por Escribano Público; Una carpeta colgante; Dos (2) fotografías 4 x 4 de frente, fondo blanco o color; Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, ambos lados, debidamente autenticada por escribano público y/o autoridad competente; Fotocopia del título de enfermero/a o constancia del título en trámite, autenticada por escribano público o por el Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa; Fotocopia del título de Licenciado en Enfermería, autenticada por escribano público o por el rectorado de la Universidad Nacional de Formosa, o constancia del título en trámite; Fotocopia del Certificado analítico y del promedio de calificaciones, autenticada por escribano público nacional o autoridad competente; Ser licenciado en enfermería o estar cursando el 2° año de la licenciatura en enfermería con la materia “Enfermería en Cuidados Críticos” aprobada; Constancia de estar cursando 2° año de la licenciatura en enfermería y constancia de materia “Enfermería en Cuidados Críticos”, aprobada; No debe tener ningún tipo de contratación con el Ministerio de Desarrollo Humano, en caso que lo tenga, debe presentar una copia de su renuncia, en el momento de la inscripción; Ser argentino nativo o naturalizado, con más de cinco (5) años de residencia en el país; No tener más de cinco (5) años de obtenido el título universitario habilitante, a la fecha de inscripción; No tener más de 35 años de edad en el momento de la inscripción; Gasto administrativo.La convocatoria es para cubrir cupos en UTI pediátrico y neonatal, y pediatría en el Hospital de la Madre y el Niño; para UTI adultos y clínica familiar en el Hospital Central y Distrital 8. En total son más de 34 cupos disponibles en ciudad capital.Para más información dirigirse a Coordinación de Residencias de la Facultad de Ciencias de la Salud U.Na.F, Av. Gobernador Gutnisky N° 3.200, en el horario de 08 a 12 y de 16 a 19. TEL 03704454016, mail: proyectos@fs.unf.edu.ar ; Dirección Formación de Recursos Humanos, Ministerio de Desarrollo Humano: Santa Fé N°1268 Formosa, TEL 03704426235 interno 121 - mail: residencias@mdhfsa.gov.ar