Constantes trabajos preventivos e investigativos permitió a la policía esclarecer cuatro hechos delictivos

Los constantes trabajos investigativos y patrullajes preventivos efectuados por el personal de la Subcomisaría República Argentina permitieron el esclarecimiento de cuatro hechos delictivos lográndose el secuestro de secarropa, lavarropa, licuadora, triciclo, ventilador, tuvo de gas, televisor, celular, compresor y una motocicleta entre otros bienes, asimismo se logró la aprehensión de dos sujetos que fueron puestos a disposición de la justicia.El primer procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02:30 horas del último miércoles, cuando efectivos de la Subcomisaría República Argentina se encontraban realizando patrullajes preventivos por diferentes sectores de la jurisdicción y al llegar en inmediaciones de la avenida Ribereña y Maradona del barrio El Palomar observaron a un hombre con una motocicleta de dudosa procedencia.Ante esta situación, se logró identificar al hombre y al no poder justificar la propiedad ni procedencia del rodado se lo demoro y trasladó a sede Policial a los fines legales pertinentes.Momentos después, se tomó conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta de un inmueble ubicado en la manzana 18 del barrio Eva Perón, dando intervención al personal de dicha subcomisaria y una vez verificado los guarismos de motor y chasis se logró establecer que la motocicleta incautada momentos antes era el rodado sustraído en el mencionado inmueble.La segunda intervención se realizó en horas del mediodía del miércoles último, cuando efectivos de la Guardia y Brigada de la Subcomisaria República Argentina, en forma conjunta con personal de la Brigada de la Delegación de la UR-1, se hallaban efectuando trabajos investigativos y relevamientos por el barrio El Palomar, donde personas desconocidas ingresaron a una vivienda y sustrajeron varios bienes de valor.De las averiguaciones llevadas a cabo se logró establecer el lugar donde habrían escondido los bienes sustraídos, ante lo cual los investigadores se entrevistaron con los propietarios de dos inmuebles del sector, quienes al tomar conocimiento del motivo de la presencia Policial, manifestaron que un hombre que vive en el sector les solicitó para guardar varios elementos porque no tenía lugar para guardar en su casa, y al tomar conocimiento que se trataban de bienes mal habido hicieron entrega en forma voluntaria a fin de deslindar responsabilidades, procediéndose al secuestro de los elementos bajo acta de rigor, conforme las normas legales vigentes.El tercer hecho se registró pocos minutos después de las 21:00 horas también del último miércoles, cuando personal tomó conocimiento de la sustracción de un teléfono celular de un inmueble ubicado en la manzana 138 del barrio República Argentina, donde resultó damnificado un hombre mayor de edad, quien dejo para cargar el aparato celular, percatándose momentos después de la sustracción del bien, dando aviso al personal Policial.Inmediatamente, efectivos Policiales de la Brigada de la Subcomisaria República Argentina se concurrieron al lugar y tras interiorizarse de lo sucedido se constituyeron hacia un inmueble ubicado en la manzana 148 del mismo barrio, lugar donde reside la mujer que habría sustraído el celular.Una vez en el lugar, los efectivos Policiales dialogaron con familiares de la sospechosa, quien en conocimiento del motivo de la presencia, buscaron y hallaron el celular en el interior del domicilio, haciendo entrega del mismo a fin de deslindar responsabilidades, procediéndose al secuestro bajo la pertinente acta de rigor.La última intervención se llevó a cabo alrededor de las 05:30 horas de este jueves, cuando personal de la Subcomisaría República Argentina efectuaban patrullajes preventivos e identificación de personas por distintos sectores de la jurisdicción a fin de prevenir ilícitos. Al llegar en inmediaciones de la manzana 1 del barrio Simón Bolívar, observaron que cinco sujetos salían de un inmueble trasladando un comprensor y herramientas varias, quienes al notar la presencia policial abandonaron los elementos y huyeron, siendo uno de ellos aprehendidos, quien en todo momento se resistió al accionar de los uniformados intentando agredirlos físicamente, no logrando su cometido.Conforme las normas legales vigentes y bajo acta de rigor se procedió a la detención del sujeto y al secuestro de los elementos a los fines periciales de rigor.En distintos procedimientos se contó con la colaboración del personal de Policía Científica, quienes efectuaron tareas inherentes a sus funciones documentando fotográficamente la totalidad de los bienes recuperados que fueron trasladados a sede Policial al igual que los dos detenidos, quienes una vez notificados de su situación legal fueron alojados en la dependencia Policial donde permanecen a disposición de la Justicia.