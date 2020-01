Clorinda: Relevamiento de daños tras la tormenta

Tras el violento temporal de lluvia y viento que provocó importantes destrozos en la zona de El Porteño y del complejo fronterizo de San Ignacio de Loyola, en Clorinda, desde el Comando de Emergencia y el Municipio local se efectuó un exhaustivo relevamiento para determinar los daños materiales en las zonas damnificadas.El intendente Manuel Celauro declaró que tras el paso del “mini tornado” ocurrido este lunes en horas de la siesta “el lugar más afectado es el barrio El Porteño Norte, que está ubicado a la mano izquierda del complejo fronterizo San Ignacio de Loyola. A la mano derecha está El Porteño Sur. Las ráfagas de este mini tornado afectaron fuertemente este sector, donde destechó más de 90 casas, con una gran caída de árboles, ramas, postes de telefonía y de alumbrado público”.“Tuvimos muchísimos inconvenientes, pero tanto la Municipalidad como la gente de REFSA, Defensa Civil, la cooperativa, los bomberos, la Policía, salud pública, todos trabajamos y nos dimos una mano realmente”, remarcó el jefe comunal.Explicó que “se logró restablecer el servicio eléctrico, algo que para nosotros era fundamental porque en esta zona hay una estación de bombeo con bombas eléctricas, con lo cual era esencial que funcionen por si teníamos una lluvia”.“En el Municipio tenemos un gran equipamiento y hemos logrado ya prácticamente restablecer el acceso al barrio, ya que en la tarde del lunes ni se podía pasar, estaba todo lleno de ramas, postes caídos, etcétera. En menos de 24 horas es otra realidad gracias al trabajo y el esfuerzo de todo el equipo”, resaltó.Valoró la rápida respuesta por parte del Gobierno provincial, que inmediatamente dispuso toda la ayuda necesaria para la segunda ciudad. "Me llamaron el gobernador Gildo Insfrán; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; muchos intendentes; estuvieron autoridades provinciales in situ, como la subsecretaria de Gobierno, Gloria Giménez, de Defensa Civil, así que nos sentimos muy acompañados, hay una gran solidaridad", destacó.“Hicimos un relevamiento muy serio y exhaustivo, casa por casa, para llevar un informe real al jefe de Gabinete sobre lo que se necesita”, pormenorizó el intendente Celauro.En ese sentido, apuntó que “vamos a pasarle el informe a la provincia sobre lo que necesitamos para poder ayudar a la gente, la gran mayoría de las casas que fueron destechadas son de chapas de zinc, también se precisan colchones y lo que se pueda”.“Gracias a Dios no hubo nada grave, pero todo fue todo muy de golpe, la gente se asustó muchísimo, imaginémonos que se vuele el techo de nuestra casa. Esto es lo que se llama una desgracia con suerte”, hizo notar, a la vez que estimó: “Creemos que todo lo que hace a la parte pública como alumbrado o la caída de cables eléctricos con REFSA en el transcurso de la semana ya va a estar totalmente normalizado”.Finalmente, comentó que “a Clorinda nunca le pasó algo así, con esta intensidad. Hace aproximadamente 20 años tuvimos unas ráfagas fuertes que derribaron las torres de iluminación del club Argentinos, con caída de árboles en la plaza San Martín y voladuras en algunos techos, pero nunca nada de esta magnitud. Esto fue inédito”.Trabajo articulado y solidarioPor su parte, el diputado provincial Rafael Navas (PJ-Clorinda) subrayó que “el equipo conformado por el Comando de Emergencia, con personal de asistencia social de la Municipalidad de Clorinda, la Policía de Formosa y organismos del Gobierno provincial, hicieron un relevamiento completo de todos los daños que hubo en El Porteño Sur”.Detalló que “en El Porteño Norte tenemos ya los resultados finales de las casas que han sido afectadas: se trata de 98 viviendas”.“Esta información va a llegar al jefe de Gabinete, el doctor Ferreira, y al intendente Celauro y ahí se verán todos los recursos y los medios necesarios para hacer llegar la ayuda”, señaló el legislador.Finalmente, recalcó que “hace más de 24 horas está trabajando el Comando de Emergencia en forma organizada, responsable y sobre todo solidaria, es lo que hay que hacer en un percance como el que ha habido en la ciudad de Clorinda”.