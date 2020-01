Caciques de la comunidad La Primavera agradecieron al Gobierno Provincial

El Gobierno Provincial, celebró el día de Reyes Magos, a los niños y niñas de la Colonia La Primavera, y lo hizo a través de un programa de actividades encaradas por el ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, conjuntamente con la Policía de la Provincia. Fue en la mañana del jueves, donde las familias con sus hijos, compartieron juegos recreativos, entrega de juguetes, pero también una jornada de concientización a cargo de charlas sobre seguridad vial, y de atención primaria de la salud.La comunidad aborigen estuvo presente, los caciques del lugar, Ceferino Fernández, Isaac Queloni, Oscar Camachi, Eliseo Camachi, Cristino Sanabria, agradecieron la presencia de las autoridades del gobierno, y en especial, la figura del gobernador Gildo Insfrán.Eliseo Camachi, dijo que este tipo de acciones dirigida a los niños y niñas nos permite “ver un mejor futuro para ellos”, y también expresó que “nos sentimos acompañados por el Gobierno”.También señaló que “tenemos esperanzas con el gobierno nuevo de Alberto Fernández, porque con el macrimos todos sufrimos, tanto nosotros como los criollos, fue un sufrimiento terrible”.Otro de los que habló fue Ceferino Fernández, quien dijo que hay paz y armonía en La Primavera, “se superó los problemas, hubo gente malintencionada que tiempo atrás perturbó la paz y puso palo en la rueda; pero hoy tenemos armonía con la familia”, expresó, muy firme.Recordó el cacique, la figura de Trifón Sanabría, quien fue el fundador de la Colonia aborigen La Primavera en el año 1939-1940, quien formó el primer asentamiento, y justamente por eso la cancha –donde se hizo el festejo- lleva su nombre.El director del centro de salud de La Primavera, Julio César Scalora explicó el trabajo que brinda a la comunidad desde la salud pública, como ser “contamos con atención primaria de la salud, tenemos atención de odontología, pediatría, inmunizaciones con vacunas, entrega de medicamos; en caso de una urgencia o de mayor complejidad al paciente lo trasladamos al Hospital de Laguna Blanca”, contó el médico.Manifestó que luego de tres años de lucha “se logró la construcción del centro de salud, que hoy funciona a la pleno, y estamos muy orgullosos de ser parte del modelo formoseño”.Apuntó que hoy se vive una paz social “fue difícil de construir pero lo hemos logrado entre todos”.El director de la escuela de cadetes de la Policía de la Provincia, comisario inspector, Cristian Rivero, explicó el trabajo que realizaron los uniformados del Instituto Superior de Formación Policial en la colonia La Primavera.“Desde hace tres años se vienen haciendo estas actividades comunitarias, justamente para reforzar la parte curricular, y tiene como finalidad que el futuro oficial (en este caso cadetes) se relacionen con los niños, jóvenes en el terreo. Es parte de una planificación del ministerio de Gobierno, el Comando Superior y hoy en La Primavera nos sentimos muy a gusto porque la comunidad nos recibió con alegría”, precisó.Contó que se hicieron actividades de prevención de la seguridad vial, también de toxicomanía (prevención de sustancias peligrosas), un curso de reanimación cardiopulmonar, y otras actividades, vinculadas al deporte como fútbol, vóley, y recreativas en el marco del Día de Reyes Magos. Un total de 20 cadetes de segundo y tercer año, fueron parte del programa de actividades.A su turno, Ceferino Fernández, recordó que Díaz, fue un hombre que siempre puso “palo en la rueda” para el progreso de la comunidad aborigen del lugar, como ser se opuso por ejemplo a la construcción del centro de salud, tiempo atrás.“Sabemos que apoyó al gobierno nacional de Macri, él solo representa el mal, siempre puso palo en la rueda. Fue funcionario de Macri, se jugó por los poderosos y como nos enseñó el gobernador Insfrán jamás respondimos con violencia a cada uno de sus actos, sino siempre con paz”, expresó, y agregó: “Él no gestionó nada para nosotros, fue servil al poder de turno”.“FELIX DÍAZ REPRESENTA EL MAL”Tanto Camachi, como Fernández, ambos caciques de la comunidad del lugar, expresaron sobre la figura de Felix Díaz que “a nadie de nosotros representa, no nos benefició en nada que haya sido funcionario del gobierno de Macri”.“Con Félix Díaz no logramos ninguna obra en La Primanera”, dijo Eliseo Camachi, y que por eso todos hicimos el esfuerzo de apoyar como comunidad al presidente Alberto Fernández, en la última elección del 27 de octubre de 2019.