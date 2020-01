Arranca “Estudiar en Verano” en un total de 90 escuelas secundarias de la provincia

Este lunes 27, abrirán sus puertas las escuelas secundarias de toda la provincia para el dictado del programa “Estudiar en Verano”, que se desarrollará hasta el 14 de febrero. Un total de 90 establecimientos educativos ofrecerán el programa dirigido a los alumnos del Ciclo Básico Secundario y del Orientando, que adeudan materias y necesitan de una apoyatura específica en ciertos espacios curriculares.El director de Educación Secundaria del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, Eduardo Aguirre indicó que “Estudiar en Verano” es una instancia de acompañamiento al estudiante para preparar su examen de febrero y donde se dictan algunos espacios curriculares. De acuerdo a un registro que –cada escuela posee- son aquellas materias que más dificultades presentan para su aprobación, que por lo general son Matemática, Química, Física, Biología, es decir, las asignaturas de las ciencias exactas y naturales.Para el dictado del programa que tiene una duración de tres semanas, el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia contrató profesores y un coordinador que “va recibir a los estudiantes y va a organizarlos en el estudio a los fines de acompañarlos en la preparación de los exámenes a través de todo lo que se produjo en el año anterior”, sostuvo el director, al tiempo que pidió a los padres para que insten a los chicos que adeudan materias para que asistan a las clases.Enfatizando de que no se trata de “facilismo” y que deberán estudiar para aprobar la asignatura, reiterando que es una oportunidad de venir a aprender en la escuela. “Las escuelas abren sus puertas para ayudar a los estudiantes que aprenderán técnicas de estudio y metodologías, a partir de las lecturas sugeridas de los profesores de manera de no estudiar solos o ir a profesor particular, sino con sus compañeros”, agregó.Los establecimientos educativos que participanParticiparán de este periodo las siguientes escuelas secundarias E.P.E.S. N° 1, 81 y 101 de El Colorado, Nº 2, 44, 89 y 90 de Pirané, Nº 3 y Nº 88 de Ibarreta, Nº 4 de Estanislao del Campo, Nº 6 de Pozo del Tigre, Nº 8 de El Espinillo, Nº 9 de Palo Santo, N° 11 de Colonia Campo Villafañe, Nº 12, EIB Nº 3 y EIB N° 14 de Ingeniero Guillermo N. Juárez, Nº 13 – EPEP Nº 392 de Villa General Güemes, Nº 14 de Comandante Fontana, Nº 15 de Villa Kilómetro 213, N° 16 de Riacho He-Hé, Nº 17 de Villa General Manuel Belgrano, N° 18 de Herradura, N° 19 de Laguna Naickneck, Nº 20 de Villa Escolar, N° 21 de Tres Lagunas, N° 22 de Laguna Blanca, N° 23 de San Martín 2, Nº 26 de Gran Guardia, N° 27, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 46, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 80, 84, 87, 91, 93, 95, 96, EIB Nº 1 y Escuela Normal Superior República del Paraguay de Formosa Capital, Nº 28 , 49, 65, 69 y Anexo I – CBOS EPEP N° 372, 92, 94, 97, 98 y CFP O. Zanón de Clorinda, Nº 29 de Misión Tacaaglé, Nº 32 de General Lucio V. Mansilla, Nº 34 de Siete Palmas, N° 36 de Palma Sola, Nº 37 y 50 de Las Lomitas, Nº 38 de Potrero Norte, Nº 39 de Posta Cambio Zalazar, Nº 40 de Fortín Cabo 1° Lugones, N° 43 de Colonia Pastoril, Nº 45 de San Francisco de Laishí, Nº 47 de Kilómetro 142, N° 55 de Mojón de Fierro, Nº 58 de San Hilario, Nº 63 de Buena Vista, Nº 64 de Portón Negro, Nº 66 de Los Chiriguanos, Nº 70 de Cabo Adriano Ayala, Nº 73 de Puente San Hilario, Nº 74 de Mariano BoedoNº 78 de Colonia Presidente Yrigoyen, Nº 83 de Riacho Negro, EIB N° 5 de María Cristina, EIB N° 8 de Colonia Osvaldo Quiroga y San Francisco Ñ 2 de Laishí, quienes ofrecerán acompañamiento a los estudiantes de su institución en 2 o 3 espacios curriculares como máximo, según los recursos del Plan de Mejora Institucional, priorizando aquellos espacios curriculares con mayores dificultades.Esta propuesta tiene su marco general en la Resolución N° 314/12 MCyE y se expresa en las Resoluciones 4750/12, su ampliatoria 1786/17 y 5638/12 del MCyE. Se constituye, en base al compromiso de seguir apoyando a los estudiantes en situación de riesgo, de repitencia o abandono y busca, en primer lugar, que la institución prevenga el fracaso de sus estudiantes y los acompañe para integrar los contenidos y desarrollar sus capacidades.