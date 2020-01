Argentina contra el hambre: "Para la entrega de las tarjetas no se requiere la realización de trámites y menos aún intermediarios"

La Coordinadora del Programa “Mejor Calidad de Vida” del Ministerio de la Comunidad, Lis Yanacón, aseguró que la entrega de tarjetas del Programa Nacional "Argentina contra el hambre" no requiere la realización de trámites, se regirá de acuerdo al padrón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de ninguna manera involucrará a terceros. De esta manera, la Licenciada salió al cruce de las declaraciones de un legislador radical, a las que calificó de maliciosas y mentirosas."Durante 4 años creció la pobreza como nunca antes en nuestra historia. La única ayuda social que dio el gobierno de Cambiemos se redujo a una tarjeta social de 130 pesos. La Provincia, a través de la decisión de nuestro Gobernador, salió a hacerle frente a la adversidad con el Plan Alimentario Nutrir. Mencionó además los módulos alimentarios para las comunidades aborígenes, recordando que durante la gestión de los últimos cuatro años, apenas recibían una financiación de 130 pesos, cuando el costo de dicho módulo es mucho mayor, no llegando a cubrir ese monto ni el 10% de su valor real, y el Gobierno Provincial asumió esa diferencia cubriendo ese desfasaje, a fin de seguir entregándolos a las familias aborígenes", afirmó la funcionaria.Negó rotundamente la posibilidad de politización en el proceso de entrega de las nuevas tarjetas, por el contrario ratificó "su transparencia y su finalidad primera y última: el acceso a los alimentos a familias vulnerables".Reiteró que las tarjetas serán otorgadas sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite a aquellas personas que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH): con hijos menores de 6 años, embarazadas con más de 3 meses de gestación y personas con discapacidad.El proceso de selección es a través de la base de datos del ANSES con el fin de que "no haya intermediarios y sea un proceso transparente"