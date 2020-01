Agua, frutas y verduras son la base de alimentación para esta época del año

La cartera de salud provincial realizó una serie de recomendaciones para una dieta saludable en veranoDesde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia aconsejan mantener una alimentación sana y variada durante todo el año, pero en especial en verano, deben predominar el agua, las frutas y verduras.Las altas temperaturas, el constante cambio climático y las vacaciones hacen que nuestro cuerpo ingiera alimentos de más, que no deben comerse o con muchas calorías para la época del año. “Uno se levanta temprano para ir a trabajar, desayuna rápido y cuando llega a almorzar no sabe qué hacer con este calor, el cual muchas veces hace que lo se coma, caiga mal”, indicaron desde el área nutricional.LíquidosEn ese sentido, aseguran que el líquido es esencial en la alimentación, y más cuando hace calor. “Hay que ingerir un vaso desde la primera hora del día. Después continuar con nuestro desayuno típico, café con leche o mate cocido. Hay que tomar liquido de forma permanente, mañana y tarde. Aunque no tengamos sed, nuestro organismo lo necesita”, advirtieron.Otra recomendación son los licuados, una buena opción. A base de agua, hielo para que sea más refrescante, y frutas, se convierten en otro pilar de la alimentación de verano. Pueden ser combinados, con naranja, duraznos, banana, incluso de zanahoria, una verdura que contiene vitamina A y betacaroteno, que ayuda a la piel en la absorción de los rayos solares.También se puede consumir tereré o té frío frutal. Hay que evitar las bebidas azucaradas, como las gaseosas, ya que provocan más sed y son calorías vacías.También recomiendan, como postre, consumir gelatina, “es a base de agua y se puede comer con frutas. Además es muy fresca”, indicaron.