Riacho He Hé: Solalinde asumió nuevo mandato como intendente

Este lunes se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de Riacho He Hé para el período 2019-2023, marco en el que Rubén Solalinde asumió un nuevo período al frente de la Intendencia. Acompañaron al intendente distintas autoridades y funcionarios, entre ellos el diputado provincial Carlos Insfrán (PJ)."Es un acto de la democracia", subrayó el jefe comunal riachense, remarcando que "fue un día histórico para nuestra localidad y en lo personal muy emotivo para mí como hijo de esta tierra el hecho de poder ser reelecto y principalmente orgulloso de pertenecer al modelo del gobernador Gildo Insfrán".Cabe recordar que en las elecciones provinciales y municipales de junio pasado Solalinde resultó reelecto al frente de la Intendencia de Riacho He Hé, mientras que Marcelo Coronel y Gervasio Figueredo fueron los concejales elegidos.En ese sentido, Solalinde destacó la asunción de las nuevas autoridades, acentuando que "todo se desarrolló en el marco de la normalidad y de la unidad, como siempre nos pide nuestro conductor, lo cual es digno de destacar y desearles el mejor de los éxitos a las nuevas autoridades que conforman el cuerpo deliberativo".Durante su alocución, el intendente reelecto hizo notar que si bien se vivieron cuatro años difíciles por la gestión macrista, hay muchas esperanzas puestas en el presidente Alberto Fernández. "Fueron los años más difíciles que nos tocaron de la mano del Gobierno neoliberal y oligarca de Macri, que hizo estragos sociales en todo el país y los Municipios no quedamos exentos", reprochó.Agradeció al gobernador Insfrán, ya que "sin la ayuda solidaria de él, si no hubiera estado presente con nosotros los intendentes, hubiera sido sencillamente imposible no solamente sostener los Municipios, sino que también nos permitió inaugurar obras con fondos provinciales", acentuando "mi eterna gratitud y lealtad a nuestro conductor"."Quedó demostrado que la palabra y el ejemplo de Insfrán han llevado al triunfo a nivel nacional", apreció a su vez.Finalmente, consultado sobre su próxima gestión, refirió que "tenemos un hacedor de todo esto que es el gobernador Insfrán, así que de la mano de él vendrá el progreso que quedó retrasado en estos últimos cuatro años".Camioneta“Debemos agradecer al Concejo Deliberante, estuvo de presidente dos años el concejal Miguel Angel Ayala y hemos tenido la oportunidad de recibir una camioneta 4x4 cero kilómetro para el área de Obras Públicas” comentó el intendente.Recordó que en su momento también el HCD donó un tractor destinado al área de producción “porque nuestra localidad trabaja mucho para darle un perfil productivo al pueblo, qué mejor comenzar la gestión con un obsequio tan importante” resaltó.