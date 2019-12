Rechazan cinismo de legisladores de JxC: "El hambre es producto de las políticas de Macri"

Luis Recalde, presidente del Partido Intransigente (PI) de Formosa, aliado del Frente de Todos (FdT), condenó el cinismo de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), quienes inicialmente no dieron quórum para el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica, proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). "Fue lamentable", criticó.Hizo notar que "nuestro país, como lo veníamos diciendo hace tiempo, se encuentra en una situación tremenda", reprochando que "Cambiemos ha arrasado con lo que es la Argentina, por lo que nos ha endeudado, ha dejado una tasa de desocupación que está por encima del dígito y cuántas cosas podemos mencionar sobre la caída de la industria, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de miles de pymes, etcétera"."¿Cómo recomponer todo esto en apenas nueve días? -interrogó-. Me parece que es algo por lo menos alocado lo que plantea el cinismo de Cambiemos expresado en sus máximos referentes, pero no nos sorprende, ya que no esperábamos otra cosa de parte de esta coalición", reprendió.En ese sentido, el titular del PI Formosa consideró "lamentable" que desde el sector macrista no se haya querido dar quórum para debatir la emergencia económica, marcando que "sabemos cuál es la situación del país, la condición en la que dejaron a nuestros jóvenes y niños, donde la mitad de ellos hoy no tienen en su casa los alimentos necesarios"."Lo más urgente es solucionar el tema del hambre en la Argentina, un problema que existe, está y es producto justamente de las políticas implementadas durante estos últimos cuatro años del Gobierno de Cambiemos, que nos han llevado a esta triste realidad", evidenció.A su vez, Recalde señaló que desde el PI como aliado al FdT "los compañeros a nivel nacional están concurriendo a las reuniones que se están realizando continuamente para organizar el nuevo Gobierno Nacional y llevar adelante las medidas que se van a implementar a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica que propone nuestro presidente Alberto Fernández"."Acá no hay pausas ni descansos -manifestó, categórico-. Hay que solucionar el problema real que hoy tenemos los argentinos que es fundamentalmente el hambre, a lo que se suma la creación de fuentes de trabajo".Sidras y panes dulcesAsimismo, Recalde informó que el PI se suma a la entrega que hace el Gobierno provincial de sidras y panes dulces en estas fiestas de fin de año."Nos sumamos aportando nuestro grano de arena con los compañeros, compañeras y los jóvenes, acompañando a nuestro gobernador Gildo Insfrán, en esta acción solidaria que es en beneficio del pueblo formoseño", resaltó.