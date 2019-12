Prosiguen los controles para evitar la venta de pirotecnia sonora

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, el cuerpo de inspectores de la Dirección de Bromatología municipal intensifica las tareas de control de ventas de artículos de pirotecnia que deben estar legalmente autorizados conforme dicta la ordenanza que se expide al respecto.En relación a ello el Dr. Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Comuna, afirmó “hasta el momento tenemos cuatro lugares habilitados para la comercialización legal de artículos de pirotecnia a los que podrían sumarse más, dependiendo del control del Cuerpo de Bomberos de la Policía y de los requerimientos y aprobación por parte de la Dirección de Bromatología municipal. En esto cabe aclarar – dijo el funcionario – que se trata solo de artículos lumínicos, no sonoros, o en todo caso que no excedan los 65 decibeles desde el punto de lanzamiento”, subrayó.“Nosotros venimos realizando las inspecciones y controles a comercios, tanto en locales como en la vía pública, informando a toda persona que tenga la intención de comercializar estos productos acerca de la ordenanza en vigencia y de la prohibición de la venta de elementos pirotécnicos sonoros”, detalló Tarantini.“En cuanto a los niveles sonoros, hicimos una prueba en la sede de la dirección con el decibelímetro y solamente el “chaski-boom” y una cañita voladora sonora, con una pequeña explosión final, son los únicos artículos que no exceden los decibeles desde el punto de lanzamiento”, comentó.“Debemos tener en cuenta la tarea de concientización sobre pirotecnia sonora que nos cabe a todos, ya sea con el cuidado y protección tanto de personas que padecen de autismo como de mascotas y también para el que manipula los artefactos, atendiendo que a veces son productos de dudosa procedencia” dijo.“A medida que se acerquen las fiestas iremos intensificando los controles para evitar la venta clandestina, que es el punto de inflexión, y si en los locales habilitados encontramos fuegos de artificios sonoros nosotros procedemos al decomiso, de allí la importancia del control y fiscalización de estos productos”.Para finalizar, el funcionario comunal advirtió, en lo que respecta a sanciones, que “se procederá al decomiso de los productos y la multa podría alcanzar desde los 250 litros de combustible hasta los 6 mil litros, tal como marca la ordenanza con aquellos que intenten comercializar estos productos transgrediendo la norma”, concluyó.