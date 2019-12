Ponderan los avances en materia sanitaria del oeste formoseño

IRMA LOTERO-IZQUIERDA





La médica generalista Irma Lottero es la directora del centro de salud de María Cristina. Trabaja desde hace 17 años en el oeste formoseño y por su labor en la Atención Primaria de la Salud (APS) y su tarea comunitaria fue reconocida tanto por el presidente Néstor Kirchner como por el Senado de la Nación. Puso en valor los significativos avances en materia sanitaria que experimentó esa zona de la provincia merced a las obras y concreciones que materializó la gestión del gobernador Gildo Insfrán.Comenzó reseñando que "cuando me recibí de médica, volví a la provincia, donde comencé a hacer rotaciones en los Hospitales de la Madre y el Niño y el Central. Posteriormente trabajé en un servicio de emergencias hasta que solicitaron mi presencia en el Ministerio de Desarrollo Humano porque tenían una propuesta de trabajo. Si bien es cierto que era un lugar muy distante, yo no lo conocía, así que me invitan a ir para ver si iba a adaptarme y de esa manera voy a María Cristina"."Decido aceptar ese desafío, por supuesto siempre con el apoyo de mi familia. En ese momento no teníamos asfalto, llegaba sólo hasta Las Lomitas. Era el año 2002, así que hace 17 años que estoy trabajando en el lugar", contó.Relató que "cuando llegué no teníamos luz, había sólo un generador para algunas comunidades, el agua del río Pilcomayo se potabilizaba. Había pocos agentes sanitarios, unos ocho, y era un puesto sanitario prácticamente. Cuando yo concurro, justo se abre el área programática de María Cristina porque muy cerquita, a 15 kilómetros, está el área contigua que es Lote 8"."Vivía en un tráiler porque el médico no tenía vivienda en ese momento. El mismo se encontraba en Pozo de Maza hasta que se lo trasladó a María Cristina, así que casi seis años fue mi vivienda", comentó la profesional, acotando que "el médico, el doctor Santiago Gauna, que en ese momento se encontraba en Lote 8 fue el que capacitó a la mayoría de los agentes sanitarios. En ese momento éramos unos 2700 habitantes, hoy por hoy ya somos más de 3700 y de a poco comenzó a haber un avance en toda nuestra zona".ConcrecionesConsultada sobre los avances que fue experimentando la zona oeste del territorio, la doctora Lottero marcó que “desde el Gobierno provincial y con la llegada a la Presidencia del doctor Kirchner en el 2003 se iniciaron todas las obras, se comenzaron a hacer viviendas, edificios escolares nuevos y más”."Fue realmente muy importante todo el trabajo que se vino realizando por parte de la provincia”, subrayó.Prosiguió resaltando que "el Gobierno provincial realizó las perforaciones subterráneas y comenzamos a tener agua potable, disminuyendo notablemente las enfermedades como gastroenterocolitis, sumándose luego las redes de cada domicilio y también obras de iluminaciones en toda el área".Además se fue concretando la construcción de viviendas de servicio para los profesionales de la salud, los docentes y la Policía.“Contamos con un edificio en las mejores condiciones y con equipamientos –apuntó-. En este año, a través de la gestión del ministro José Luis Décima, hemos recibido una ambulancia cero kilómetro 4x4 con todo un equipamiento, con aspirador nebulizador, tenemos un equipo para hacer electrocardiogramas y otro de paro, tabla para el traslado de pacientes traumatizados, un segundo vehículo de apoyo y muchas cosas más, además de profesionales universitarios que vuelven a su comunidad"."Es decir, todo lo que soñábamos en algún momento se hizo realidad", enfatizó.Crisis nacionalAsimismo, la doctora Lottero fue consultada sobre el contexto nacional y cómo la provincia de Formosa atenuó los nocivos efectos de la crisis socioeconómica que generó la gestión de Mauricio Macri."En estos últimos cuatro años, donde el Gobierno de Macri eliminó vacunas, medicamentos, insumos y productos como leche para bebés, etcétera, gracias a la gestión del gobernador Insfrán, se pudo salir adelante y cubrir todos estos desfasajes que se fueron produciendo”, remarcó.Hizo notar que "los remedios fueron cubiertos, ya que se implementó un sistema informático donde cada efector tiene provista una computadora con Internet y nosotros hacemos la propia carga de los medicamentos"."En cuanto a la leche no tuvimos faltantes porque la provincia se hizo cargo y ese recurso estuvo superado desde un principio, porque ya se veía que iba a pasar todo lo que sucedió. Lo mismo que las vacunas", acentuó.ReconocimientoEn el año 2004, por su compromiso en la APS y el trabajo comunitario, Lottero fue reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación, galardón que recibió de manos del presidente Kirchner."Fue una grata sorpresa –contó-. Me habían propuesto y concurrí a Buenos Aires. Tuve la suerte de conocer al presidente Kirchner, quien me entregó el reconocimiento junto a un sobrino del doctor René Favaloro".Resaltó que "tuve una emoción muy grande por el hecho de que el Presidente me entregue este honor, incluso la comunidad de María Cristina hizo una nota de agradecimiento y me dieron que le entregue al doctor Kirchner varias artesanías que habían hecho las mujeres".Cabe remarcar que también fue reconocida por el Senado de la Nación y, en el orden provincial, por el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno provincial.