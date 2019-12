Permanentes intervenciones para la optimización de servicios en distintos sectores de la ciudad

Con multiplicidad de tareas, las diferentes áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, continúan maximizando la prestación de servicios en distintos sectores del ejido urbano.En la jornada del jueves se ejecutaron tareas de mantenimiento de arterias, cuneteo, desmalezado y recolección de residuos no convencionales en los siguientes barrios:LiborsiCuadrillas comunales, empleando máquinas motoniveladoras, ejecutaron acciones de limpieza, perfilado y relleno sobre calle Pringles, entre Juan Luis Díaz y Misiones.25 de MayoTuvieron continuidad las tareas de limpieza y cuneteo con carga directa en el interior del barrio.Villa del CarmenSe desarrollaron trabajos de desmonte y limpieza entre las manzanas 24 y 60 del Lote 189.Lisbel RiviraProsiguen las tareas de desmalezado, limpieza y cuneteo con carga directa sobre la calle Diagonal.Lote 111Las tareas estuvieron centradas en el perfilado y relleno de las arterias por donde transitan las unidades del transporte urbano de pasajeros, sumando acciones de cuneteo con carga directa en el interior del barrio.Sagrado CorazónEn este sector, se ejecutaron trabajos de limpieza de traza de calles internas y el levantamiento de restos de cuneteo y desmonte.Circuito CincoEn el barrio Luján se realiza la limpieza, cuneteo con carga directa, levantamiento de basura no convencional y perfilado de calles internas; mientras en el República Argentina tuvieron continuidad las tareas de limpieza, cuneteo con carga directa y perfilado sobre la calle Almeyda y en los alrededores de la cancha del Club Tereré. De manera simultánea, cuadrillas municipales y cooperativistas desarrollaron trabajos de limpieza y recolección de residuos no convencionales en el barrio El Porvenir.