Luis Basterra se reunió con el ministro Quintana

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, se reunió con el Ministro de la Producción de la provincia, Raúl Quintana para poner en común los lineamientos y trabajar en conjunto para el bienestar de Formosa, la región y el país.Quintana, agradeció la visita y lo graficó con una metáfora: “Es como si jugáramos al truco sin necesidad de hacer señas”. “Porque uno sabe a la perfección lo que necesita la provincia y siempre en las reuniones de trabajo, en nuestras tormentas de ideas decíamos que bien le vendría a la República Argentina un estilo de trabajo como el que hicimos en Formosa y creo que en eso no vamos a dudar”, sostuvo el funcionario.Y siguió: “No puedo dejar de confirmar que esto que nos pasa a los formoseños fue por esa visión de estadista que tuvo y tiene el gobernador Gildo Insfrán que hace que estemos viviendo este momento”.Además, destacó al modelo formoseño enmarcado en el proyecto nacional y popular de Alberto y Cristina Fernández, y también de los ministros, sobre todo Basterra, que permitirá que Formosa “siga acomodándose y pueda acelerar eso que tiene planificado”.“Nosotros nunca estamos planificando para los incendios o las urgencias, una gran ventaja que tenemos, es que cuando asumió el ex presidente Mauricio Macri, el Gobernador inició un plan rápido de ejecución maestra y nosotros lo llevamos rápidamente y nos acomodamos a ese faltante o carencias que teníamos por parte del gobierno nacional”, explicó.Y aseguró: “Ahora vamos a sacar lo que tenemos escrito, que siempre lo tenemos planificado, para hacer las grandes obras, las listas son las mismas de siempre”.En ese sentido expuso que el campo será siempre el eje para el crecimiento y desarrollo del PAIPPA; el Plan NUTRIR como política fundamental; funciones del Estado que tienen que ver con trabajos de certificación, con el SENASA, con los documentos de tránsitos que serán exigencias nacionales.“Y en ganadería y agricultura siempre el eje va a estar en la producción de alimentos y ahí está la lista de actividades que coinciden plenamente con la planificación que tiene el gobierno nacional”, sentenció.Por su parte, Basterra, resaltó el modelo de equidad social y territorial que plantea Formosa y aseveró que “en una provincia con una identidad agropecuaria es muy importante esto que se puso de manifiesto a lo largo de los años”.“Con el Dr. Quintana fuimos equipo en el ejecutivo cuando me toco la responsabilidad en el INTA y la Cámara de Diputados, hemos coordinado tareas legislativas en pos de la provincia y el sector agropecuario”, recordó.Y manifestó: “El Plan Nutrir, está siendo tomado de ejemplo a nivel nacional para dar respuesta por un lado a los productores agropecuarios, particularmente la agricultura familiar lo que para nosotros es el PAIPPA a partir de que se genere trabajo genuino y que a la vez la sociedad obtenga productos de calidad y sanidad acordes a una buena alimentación”.Basterra afirmó que el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lo tomó como un ejemplo y “es parte de lo que va a ser la articulación con nuestro ministerio”.Por último, remarcó que la convocatoria desde Nación no fue personal, sino por ser alguien que es parte del modelo formoseño que dio respuesta a la problemática de la inequidad social y territorial y que “estamos proponiendo como parte del debate”.