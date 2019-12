El Ministro de Agricultura, Luis Basterra, visitó la provincia por primera vez como funcionario nacional

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, visitó la provincia por primera vez desde que asumió como funcionario nacional y en contacto con "C3 Noticias" dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social de la provincia, brindó detalles acerca de cómo encarará esta nueva función.“Tenemos que considerar que Argentina tuvo un desarrollo inequitativo, normalmente se habla de cultivos regionales y en realidad tiene diferencias entre lo que son las regiones extra pampeanas respecto de la pampeana, hay que hacer una política integral, equilibrada para que todas las regiones y provincias tengan la oportunidad de ver en la producción agropecuaria una oportunidad imprescindible para poner a la Argentina de pie”, sostuvo el funcionario.Y describió el Estado de situación en la que encontró el nuevo Gobierno Nacional al país: el endeudamiento, vencimientos externos, imposibilidad de acceder al crédito, inflación galopante, la inaccesibilidad al crédito por parte de los sectores productivos, que “ha hecho que se tenga que debatir y aprobar una Ley de emergencia”.“Esa Ley nos propone esfuerzos a los que más pueden para abordar la problemática de los más necesitados, en términos de emergencia con lo cual todas las decisiones que se tomaron tienen ese sesgo”, explicó Basterra.Además, dijo que “mientras tanto”, tienen la responsabilidad de incrementar la producción agropecuaria porque “es la generadora de los recursos para que Argentina se ponga de pie junto con otros sectores que también se les pide un esfuerzo solidario para resolver los problemas inmediatos”.En ese sentido, aseguró que la percepción por parte de su cartera acerca de la respuesta de estos sectores es “buena”: “Estamos en contacto con las identidades agropecuarias y si bien entienden que hay cierto malestar por experiencias anteriores, el presidente nos ha instruido para que se entienda que lo que fue el conflicto de 2008/09 fue un desencuentro muy doloroso para los argentinos y lo que ocurre ahora debe ser la posibilidad de encontrarnos para ser parte de las soluciones que requiere una Argentina que fue desbastada estos últimos años”.También expuso que desde el ejecutivo, lograron incluir dentro del texto de la Ley, la posibilidad de políticas diferenciadas de acuerdo a los sistemas productivos y regiones, en línea con lo que el modelo formoseño propuso en términos de equidad social y territorial.“Es el modelo formoseño puesto en norma y a la vez incluimos un espacio de articulación y debate con los gobiernos provinciales, poder legislativo y las entidades cada vez que tengamos que solicitar o requerir un esfuerzo”, indicó.Basterra manifestó que asumir la dimensión de la crisis va a hacer que “podamos diseñar las políticas específicas para que estos conceptos se cumplan, como hacer para que el pequeño productor aporte pero en menor medida de lo que hace un gran productor que, en estos cuatro años de acuerdo a las medidas económicas, tuvo oportunidades que no tuvieron los pequeños productores y nosotros entendemos que la ruralidad hay que cuidarla, defenderla y que hay lugar para todos”.Y aseguró: “En Argentina pueden coexistir los grandes emprendimientos con la agricultura familiar y ese es otro desafío que vamos a tener en esta gestión que se inicia y está siendo amparada bajo el concepto de la unidad de todos los argentinos que nos propone el presidente Alberto Fernández”.Por otro lado, argumentó que en Formosa se vivió una experiencia distinta al resto del país, que pudo dar cuenta cuando tomó contacto con la institución que conducirá: “Uno ve no solo a los trabajadores que fueron sujetos de maltratos y actitudes que han sido evidentemente de muy malas relaciones sino también con dirigentes de sectores de mucha responsabilidad que nos comentaban que se había generado una relación de autoridad como si fuera que eran dueños de una empresa”.“Hoy hay que recuperar el rol de articulación que demanda una sociedad para ponernos objetivos comunes a los objetivos y que nos sintamos parte de un proyecto nacional que no debe ser el de un presidente o gobierno sino de cada uno de los argentinos”, enfatizó el ministro.Respecto a la relación con la Mesa de enlace, Basterra dijo que tuvieron encuentros “donde estamos mostrando que tenemos que dejar en el pasado lo que fueron aquellos conflictos”.“A mí me toco ser parte de los equipos que interactuamos cuando estaba en el INTA en el año 2009/10 para atenuar ese conflicto, durante la gestión del ministro Julián Domínguez y cuando estuve a cargo de la presidencia de la comisión de agricultura también”, recordó.Y aseveró: “Hemos forjado relaciones que nos dan a nosotros un capital de conocimiento que claramente se percibe que nuestra intención es ponernos de acuerdo con un debate serio para que quienes tengan la responsabilidad deban hacer un esfuerzo mayor que otros que están en situaciones agudas. Este dialogo está empezando a construirse, vamos encontrando de a poco caminos que nos permitan crecer en confianza”.Por último se refirió al rol del Gobernador Insfrán en el panorama nacional y manifestó: “Insfrán tuvo la inteligencia y sabiduría de entender que el camino era la unidad, no fue interpretado en el año 2015; y a partir del 2016 comenzó a vérselo en toda su dimensión trabajando políticamente por la unidad, primero de nuestro espacio y después de todos los argentinos”.Y remarcó que hoy “ya no es visto con aquella imagen construida falsa e hipócrita de un gobernante que podía tener sesgos distintos a los de un demócrata”, sino que vemos “como su intervención en cada una de las que fueron las medidas más duras para el país durante estos años difíciles y su participación hoy en la reconstrucción de la Argentina tiene una dimensión estratégica y lo ponen en un estado de valoración realmente muy alto”.“Eso nos llena de orgullo a los formoseños porque hoy la Argentina está conociendo a Insfrán”, finalizó.