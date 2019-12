Los intransigentes recuerdan a Don Oscar Alende

Autoridades del Partido Intransigente, recordaron a la gran figura partidaria, don Oscar Alende, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.Oscar Eduardo Alende (Maipú, Buenos Aires, 6 de julio de 1909 – 22 de diciembre de 1996), conocido con el apodo de Bisonte,1​ fue un médico y político argentino, perteneciente a la Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical Intransigente y Partido Intransigente, del que fue fundador.Su infancia y estudios primarios transcurrieron en Maipú (Buenos Aires), mudándose a Mar del Plata para asistir a la escuela secundaria.Trabajó desde los 17 años. Su primer trabajo fue de escribiente en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, ejerciendo así desde temprana edad tareas periodísticas en la revista de educación de esa dirección.Cursó los estudios secundarios en Mar del plata y los tres primeros años de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata donde adhirió al movimiento de la Reforma Universitaria llegando a ser presidente del Centro de Estudiantes de Medicina y vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata. Se trasladó a Buenos Aires para finalizar sus estudios recibiéndose de médico en 1933 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue jefe de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires, profesor de la Escuela Quirúrgica del Hospital Finocchietto y miembro de la Academia Argentina de Cirugía.Durante gran parte de su vida, tanto política como profesional, vivió en el entonces pueblo de Banfield, casualmente en la calle Maipú al 200, que es la calle principal de la ciudad hasta hoy dia. Poseía una casa de dos pisos, casi en la esquina de Belgrano, con un consultorio y un garaje en la planta baja, y sus habitaciones en el primer piso. Durante su gobierno de la provincia, poseía una clínica en la calle Acevedo, compartida con su colega y correligionario, entonces intendente de Lomas de Zamora, Dr Boffi. En ese período sufrió un atentado a bomba, el primero que me recuerdo, y la bomba destruyó casi todas las vidrieras de la cuadra y la siguiente, sin, por suerte, herir a nadie.Falleció en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1996Actividad políticaEn 1945 fue uno de los firmante de la Declaración de Avellaneda realizada por el sector yrigoyenista intransigente de la UCR. Durante el gobierno de Perón, fue elegido como diputado provincial por la Unión Cívica Radical entre 1948 y 1952 alcanzando la presidencia del bloque. En 1952 fue elegido diputado nacional hasta 1955.El 16 de junio de 1955 se produjo el Bombardeo de Plaza de Mayo; como consecuencia, los peronistas quemaron varias iglesias y varios diputados fueron encarcelados, entre ellos Oscar Alende y Arturo Frondizi, junto con otros 800 presos políticos.El 10 de agosto de 1955 denunció ante la Cámara de Diputados que una flota británica se encontraba en aguas territoriales argentinas y pidió que se investigara el hecho pero la mayoría peronista rechazó el pedido.3​4​El origen de la denuncia había sido un informe que fuera remitido al comandante en jefe de la flota de mar Juan B. Bassi según el cual cuando la flota argentina se hallaba realizando ejercicios frente al Golfo San Matías había captado ecos de radar que indicaban su seguimiento por otras embarcaciones y además el aviador naval Alcides Corvera había grabado trnasmisiones por radio en inglés; las autoridades navales restaron importancia al informe pero su contenido llegó en forma confidencial a conocimiento de Frondizi, quien se lo pasó a Alende para su denuncia. Ya derrocado Perón, Alende entrevistó a los agregados navales de Estados Unidos y de Gran Bretaña, quienes le confirmaron que para esa fecha los buques de esas nacionalidades más cercanos estaban a más de 5000 millas de distancia, y quedó satisfecho con sus explicaciones.Entre 1955 y 1957 durante el régimen militar conocido como Revolución Libertadora, fue miembro de la Junta Consultiva Nacional. En 1956, cuando se dividió la UCR, formó parte del grupo dirigido por Arturo Frondizi que formó la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).En 1958, cuando Arturo Frondizi es elegido presidente de la Nación, Alende fue elegido gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Alende tomó partido contra Illia, acusándolo de falta de representatividad y de no tener suficiente dureza contra el peronismo, al intentar levantar la proscripción que pesaba sobre ese partido. Denunció además que Illia era parte de la "infiltración marxista".5​En 1963 fue elegido para conducir la UCRI y candidato presidencial del partido en las elecciones que perdería contra Arturo Illia (UCRP).En 1972 fundó el Partido Intransigente (PI) debido a que el gobierno militar le prohibió a la UCRI el uso del nombre. En 1973, como candidato a presidente por la Alianza Popular Revolucionaria, obtuvo el 7,4% de los votos.Una vez recuperada la democracia en 1983, lideró el Partido Intransigente, fue candidato presidencial en 1983, resultó electo diputado para los períodos 1985-1989, 1989-1993 y 1993-1997, mandato que no llegó a terminar debido a su muerte.A lo largo de la década del 80 el Partido Intransigente fue la tercera fuerza política nacional, llegó a sumar un millón de votos en las elecciones legislativas de 1985.