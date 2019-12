Las ventas navideñas en Formosa “tuvieron un repunte, que generan esperanzas de una recuperación del consumo”

El vicepresidente regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, afirmó que con motivo de las fiestas navideñas el sector comercial en Formosa “tuvo un repunte en las ventas, que si bien no fue el deseado”, aseguró que generan “esperanzas y expectativas de una recuperación del consumo”. También, el empresario, opinó que las medidas tomadas por la gestión del gobierno del presidente, Alberto Fernández, para las PYMES, son muy positivas.Según difundió la CAME, las ventas minoristas con relación a las fiestas navideñas, cayó 3,5% y en cambio, subió 1,5% aquella que se dedican a la venta por Internet. Al respecto, Hryniewicz, sostuvo que “es auspicioso aunque parezca contradictorio los porcentajes que dio a conocer la CAME, ya que recordemos que en el 2018 la caída en igual período fue del 9%. Con lo cual vemos que se ha desacelerado muchísimo la abrupta caída”, aclarando que el promedio para las estadísticas se toman sobre el volumen de mercadería vendida y no sobre los importes.“En el caso de Formosa tuvimos un repunte de las ventas navideñas, que si bien no fue el deseado, el movimiento comercial fue mucho más parejo que el año anterior”, precisó y recordando que el 2018, las ventas solo se limitaron a los días 23 y 24 diciembre, e incluso el 23, después de las 18.Por lo que insistió, en un cambio en el panorama de las ventas en la ciudad en esta última semana: “habla del buen ánimo del consumidor, es decir, que ahora nos falta recomponer un poco el poder adquisitivo para alcanzar los niveles deseables y que haya una buena actividad comercial”.Agregando, que más allá de los sueldos de los estatales, que como es habitual se pagan en término en la provincia: “Hay que valorar el ánimo del consumidor, que caminó buscando los regalos tradicionales en estas Fiestas, que buscó los alimentos en el supermercado para la mesa navideña, y que eso hizo que se muevan las ventas en los almacenes de barrios, autoservicios, entre otros rubros”.No obstante, comentó el empresario que en los últimos días fue al Mercado Frutihortícola y “observó muchísima gente”, también muchos salieron de manera ambulante en la calle a vender frutas y verduras. Para concluir: “A uno que está en el rubro comercial, este panorama lo pone muy feliz, genera esperanza y expectativas que vamos a tener una pronta recuperación del consumo”.“Esto para que se entienda: si hay demanda el comercio vende, y si el comercio vende va a pedir mayor mercadería al industrial y el industrial va a tener que reactivar su producción tomando más empleados y a su vez, si hay más empleados se reactiva el consumo, de esa manera cierra el círculo de la economía”, dijo en términos macroeconómicos, y que alcanza a todos los actores del circuito económico.LA NUEVA GESTIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZCon la llegada de la nueva gestión del presidente Alberto Fernández, Hryniewicz hizo una comparación radicalmente muy diferente a los cuatro años de macrismo en el país. “La nueva gestión por lo que se ve trajo esperanzas, ya que veníamos en un estado de desánimo. Si bien, en la gestión anterior tuvimos un diálogo fluido con el gobierno de Macri, los resultados fueron muy pobres. Muchas promesas que no fueron cumplidas”.En cambio “este gobierno ni bien asumió nos otorgó lo que tanto veníamos reclamado durante cuatro años como es la moratoria. Con la moratoria, las Pymes pueden acceder a seis meses de plazo de gracia, segundo una tasa de interés razonable, tercero tenemos bonificación de muchos conceptos que aumentan exponencialmente la deuda”, puntualizó.