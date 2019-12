La Asociación Primavera Azul cerró el año con emotiva celebración

El jueves 19, la organización civil sin fines de lucro que nuclea a empleados municipales jubilados cerró el año con una emotiva celebración en su local, sito en la Av. Juan B. Cabral 606 del barrio San Pedro.Creada en octubre de 2018, esta organización no gubernamental con más de 60 integrantes tiene por objeto brindar un espacio de recreación, bienestar y reencuentro a las mujeres y hombres que se jubilaron tras décadas de prestar servicios a la comunidad como agentes municipales.La coordinadora general de la entidad, Silvia Martínez, indicó que “la idea fue hacer un brindis y recordar viejos tiempos entre compañeros de trabajo de tantos años, después de una temporada de intensa actividad que incluyó gimnasia terapéutica, asesoramiento nutricional, baile y actividades recreativas; además de ser un espacio de resocialización de las personas”.“Quiero agradecer al intendente Jorge Jofré y a la coordinadora de Acción Social, Paula Cattaneo, por hacer realidad este espacio que le cambió la vida a las compañeras y compañeros municipales que ya se han retirado, después de brindar gran parte de su vida a prestar servicios en la comuna capitalina”.Por su parte, Rafaela “Pochi” Villasanti, que ingresó en el año 1970 como empleada municipal y en el 2016 se jubiló, expresó “cuando me enteré que teníamos este lugar para reencontrarnos entre compañeros de trabajo me impactó, porque en más de 40 años de servicio jamás se tuvo en cuenta al personal jubilado. Entonces pensé que era toda una estrategia política para juntar gente y nada más; hasta que me decidí y vine y me di cuenta que no era así, que es un espacio donde nos reencontramos y ahora que no estamos presionados por el trabajo comenzamos a conocernos, a charlar y a pasarla bien, compartiendo hermosos momentos”.“Agradezco de corazón al intendente Jofré por darnos este lugar para juntarnos, disfrutar y sentirnos útiles y extiendo la invitación a todos los jubilados municipales para que vengan y se integren a nuestra casa, donde van a pasar gratos momentos rodeados de compañeras y compañeros de trabajo”.La Asociación Primavera Azul tendrá un receso que se extenderá hasta la segunda quincena de enero de 2020 y los interesados en participar podrán presentarse en la sede ubicada en Av. Juan B. Cabral 606, de lunes a viernes, de 8 a 11:30 y de 17:30 a 20:30 horas.