Formosa aguarda una reunión con el nuevo ministro de Transporte de la Nación

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba confirmó que Formosa junto a otras provincias del país hicieron un pedido formal para una reunión con el nuevo ministro de la Nación, Mario Meoni, por lo dijo: “Estamos aguardando la convocatoria”.Consultado sobre los temas de agenda, Córdoba dijo: “El tema subsidios al transporte es prioritario su tratamiento. En estos momentos el reparto queda todo en Buenos Aires y la Zona Metropolitana, y nada para las provincias”, y en ese sentido remarcó las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien había expresado: “En la gestión de Mauricio Macri hubo una discriminación en el reparto de los fondos que subsidia la nación a las provincias, con relación a Buenos Aires y la CABA, por lo será un tema prioritario en la gestión de Meoni”.El funcionario también se refirió al aumento en la demanda de pasajeros en la Terminal de Ómnibus, con motivo de las Fiestas de Fin de Año. Señaló que como es habitual en estas fechas se incrementa la demanda, por lo que con las empresas de transporte: “Días pasados mantuvimos una reunión en la que fijamos no aumentar las tarifas a nivel provincial, como así también la modalidad de refuerzos que deberán cumplir las empresas”.Al tiempo que recomendó a los usuarios sacar su boleto con anticipación, especialmente a los padres de los jóvenes que se encuentran estudiando en otras provincias. “Muchas veces llega “el 23 o el 24 y se encuentran con que no hay más pasajes en las boleterías de las empresas de transporte. Y se torna difícil poner un colectivo con tan poco tiempo”, indicó.Finalmente, sobre el cuadro tarifario de los pasajes, sostuvo que los precios de los pasajes a nivel nacional, el gobierno saliente de Mauricio Macri, había autorizado un aumento del orden del 30%. Mientras que en el ámbito provincial apuntó: “Tenemos pedidos de las empresas para aumentar los boletos, que está siendo analizado; pero que aún no se tomó ninguna medida”.