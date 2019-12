"En Formosa la seguridad vial es cuestión de Estado"

En la provincia se lleva a cabo la Campaña Preventiva de Verano, “Unidos por la Vida”. La cual se lanzo desde el consejo provincial de seguridad vial.De este modo se busca concientizar a la población sobre la importancia de respetar las leyes de tránsito, cumplir con las normas requeridas para la circulación de los vehículos y ante todo hacer hincapié en la importancia de no conducir bajo los efectos de ningún tipo de sustancia legal o ilegal que disminuya los reflejos y “nuble” el accionar de los conductores.El Director de Seguridad Vial de la provincia, Fernando Inchausti, realizó un exhaustivo balance sobre el año 2019 “Hablar de la seguridad vial es un desafío complejo, para la provincia de Formosa esta materia es una política de estado, la cual se trabaja de manera mancomunada desde muchos organismos”.Con respecto a las últimas estadísticas presentadas, las cuales afirman que, la mayor cantidad de siniestros viales ocurren con personas que están a bordo de una motocicleta informo: “Este es un patrón que se repite en toda la región del norte de la Argentina, la provincia de Formosa no está exenta, no hay que olvidar que aquí, el parque de motovehículos, supero ampliamente al parque de automóviles, además, los dispositivos de seguridad pasivos que tiene una motocicleta son mucho menores a los que tiene los vehículos carrozados. Esto hace que en un siniestro vial, las heridas y el riesgo de tener un accidente fatal, sean mayores cuando uno va transportado en una motocicleta”.En la actualidad, en la provincia, son 81 los fallecidos en siniestros viales, de esta cantidad el 70% son personas que se trasladaban en motocicletas, ya sea de acompañantes o conductores. En comparación con lo ocurrido en el año 2018, en el cual fueron 120 las víctimas fatales en los accidentes de tránsitos, es notaria la reducción, aunque la mayoría de los accidentes tuvieron como protagonistas a personas que se desplazaban en motocicletas.Sin dudas la reducción en cantidad de accidentes, está relacionada de manera directa con las diversas campañas de prevención realizadas por el gobierno provincial desde distintos organismos.Afirmo el director que “Cuando hablamos de seguridad vial, nos referimos a un rasgo característico del tránsito, es una construcción colectiva, todos trabajamos de manera directa, pero es fundamental el grado de responsabilidad por parte de los usuarios de la vía pública”.“Las variaciones en las estadísticas, responden a una conjunción de factores, por un lado el roll del estado, de todos los actores que trabajamos en la temática y que desde el lugar que corresponde hacemos un esfuerzo para reducir las estadísticas y por otro lado el apego de la buena conducta de las personas que a través de su conducción responsable, suman a la reducción de las estadísticas”. Finalizo.