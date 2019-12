Detallan sobre la modalidad de la veda extendida

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia se brindaron precisiones sobre la veda extendida, marcando que con esta modalidad se preserva más el recurso, asegurando asimismo el desarrollo de la pesca comercial y la extracción de carnadas.“La veda extendida es una modalidad nueva que se implementa en el río Paraguay a partir de este año a modo de experiencia piloto”, explicó el biólogo Franco del Rosso, coordinador del Programa Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático de la cartera productiva y ambiental, detallando que “se basa en que la protección del recurso se distribuye a lo largo de todo el año y no son 45 días corridos o seguidos como era la veda anterior o tradicional”.Hizo notar que “si se cuentan todos los días de restricción que hay a lo largo del año supera los cien días de veda, por lo tanto genera más protección que la veda convencional, con una cuestión muy interesante que es que en ningún momento se restringe la actividad comercial o el acceso al recurso de forma total”.“Las restricciones son por semana: los martes y los miércoles no pueden pescar los deportivos, los sábados y los domingos los comerciales y los domingos y los lunes no pueden estar extrayendo carnadas vivas los extractores”, pormenorizó.De esta manera, indicó, “se garantiza que en una semana todas las actividades tengan por lo menos cinco días en los cuales se puedan desarrollar, por lo tanto está más que asegurado el acceso al recurso y la posibilidad de desarrollar la actividad comercial que tiene que ver tanto con la pesca comercial como con la extracción de carnada”.“La enorme fortaleza que tiene la veda extendida es que por un lado cuida más el recurso porque tiene más días de veda, pero al estar distribuida esa veda a lo largo de todo el año no sólo cubre un abanico más importante en cuestiones de reproducción o estadio de los peces, sino que genera la posibilidad de que el que trabaja en relación al recurso del río no tenga suspendida su actividad por lapsos prolongados de tiempo”, remarcó Del Rosso.AsistenciaPor su parte, el ingeniero Julio Soupet, director de Recursos Naturales y Gestión del MPyA, explicó que “la decisión que tomó Formosa respecto de la modalidad de veda fue en el marco de una reunión internacional a nivel de Cancillerías que se lleva a cabo todos los años”.“Hicimos un compromiso tanto con los pescadores como con los extractores de carnada en asistirlos en lo alimentario, lo cual se da en todo el ámbito de la provincia y en forma conjunta con el Ministerio de la Comunidad con la entrega de dos módulos según un registro actualizado”, subrayó el funcionario.Enfatizó que “todo lo hacemos legalmente y todas las personas que están en ese listado el pasado jueves por la tarde ya comenzaron a retirar sus módulos, prosiguiendo el viernes y el sábado. El segundo se entregará esta semana, cumpliendo con la palabra empeñada como Estado provincial”.