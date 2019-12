Décima se reunió con el Ministro de Salud de Nación Ginés González García

El Ministro de desarrollo humano de la provincia, José Luis Décima, estuvo presente en la reunión que mantuvo el Ministro de Salud del país, Ginés González García de la cual también participaron otros ministros de distintas provincias.Durante el encuentro, cada participante expuso la situación de sus correspondientes lugares y juntos pensaron líneas de acción para el año entrante, además de la presentación del gabinete y "poner al organismo al servicio de las provincias sin distinción de color político".Décima, aún desde Buenos Aires, brindó detalles de la reunión."Una de las cosas que han valorado los ministros de provincias que son ajenas al partido como el de Corrientes, Jujuy, Mendoza es que cada uno de nosotros no la han pasado bien durante el gobierno anterior", comentó.Y siguió: "Hubo un desmanejo total en el ámbito de la salud propiamente dicha por las necesidades en cuanto a los recortes de diferentes programas, esencialmente los más importantes de la salud pública y los logros que se tuvieron en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, los derechos únicos en el mundo reconocidos por la cantidad de medidas preventivas a través de las vacunas que se han logrado".En ese sentido, dijo que "muchos argentinos están sufriendo estas necesidades" y se refirió al brote de sarampión en la provincia y ciudad de Buenos Aires: "Se está haciendo los bloqueos y tratamiento urgente para lograr contener a este brote que desde el 2000 dejamos de tener reportes de la enfermedad y tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que puede dejar secuelas y llevar hasta la muerte".Además, resaltó que la vacuna contra el meningococo es otra de las importantes que se dejo de aplicar en una edad indispensable de la vida de cada uno de los seres humanos.Respecto al flagelo del dengue, Formosa fue reconocida por los demás funcionarios por la "gran tarea que lleva en forma preventiva", con los equipos que visitan casa por casa y teniendo en cuenta la zona de frontera."Les decía que trabajamos de forma conjunta, tratamos en lo posible de un rio, una avenida, no nos separa en absoluto en cuestiones de salud, dado que de uno u otro lugar puede haber casos, el riesgo siempre está", sostuvo Décima.Y agregó que: "Gracias al conocimiento claro y disposición que tiene el gobernador para con el ministerio para tener los fondos necesarios y la compra de lo que son los elementos para la producción porque es la única provincia que produce repelentes, elementos para fumigar, insecticidas".Por otro lado, contó que este año el Ministerio de salud de nación se hace cargo de la Comisión nacional de alimentos,y una de las propuestas está hecha para elaborar el cambio de nuevo código alimentario nacional."Esto es de mucho impacto en la alimentación que es justamente una de las causales de algunos problemas de salud importantes y oncológicos inclusive. El impacto negativo que tuvo en la población porque tenemos un alto índice de una población obesa inclusive en niños por mala alimentación e impacta en las familias más humildes", argumentó el funcionario.Y remarcó: "Yo comentaba que nosotros desarrollamos a través de un instituto superior todas estas estrategias de recursos humanos entre ellas tecnicaturas que están relacionadas con la nutrición, arrancamos con las residencias con las licenciadas en nutrición para el año que viene, estamos en constante formación del recurso humano".En cuanto a la solución del calendario de vacunas dijo que para fines de enero se completará casi todas las vacunas porque "son gestiones que se llevarían adelante con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la salud, algunos laboratorios y organismos internacionales como el Banco Mundial"."Tiene financiamiento justamente para estas cuestiones, así que es gestión, conocimiento, tener consciencia de la necesidad del bienestar del Pueblo argentino", indicó.Por último, destacó el rol del Gobernador Insfrán en la nueva gestión de gobierno y aseguró que es "un orgullo tener un gobernador como el nuestro"."Siempre fue muy claro, desde el primer momento dijo lo que iba a suceder y además se opuso a todas las medidas anti populares y solicitó lo justo y necesario que por derecho le correspondía a Formosa", expresó.Y finalizó: "En ese aspecto siempre fue un demócrata que ha acompañado en todo el proceso del gobierno anterior pero siempre oponiéndose, pero no por la oposición sino reclamando los derechos que le correspondía a la provincia".