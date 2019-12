Alberto Fernández: “Ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparnos de todos”

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El mandatario nacional insistió ante un centenar de referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales, de universidades y de la sociedad civil que “este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina”.El Presidente remarcó que por “una vez olvidémonos de nosotros, de quienes somos, de cómo pensamos y que representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre”.Del encuentro participaron los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), Martin Guzmán (Economía), Ginés González García (Salud), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer, Género y Diversidad), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y Nicolás Trotta (Educación), como así también Victoria Tolosa Paz (Consejo Federal de Políticas Sociales), el escritor Martín Caparrós, Hilda Chiche de Duhalde, Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), monseñor Carlos Tissera (Cáritas), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Bernardo Affranchino (Aciera), Roberto Baradel (CTA), Antonio Aracre (Syngenta) y el supermercadista Víctor Fera.También estuvieron Narda Lepes, Vanesa Herrera Noble, Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Knoblovits (DAIA), Daniel Funes de Rioja (Copal) Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas) y Pablo Narvaja (Pastoral Social), entre otros.Sobre el Plan integral Argentina contra el HambreArgentina Contra el Hambre es una política de Estado para garantizar el derecho a la alimentación de la población vulnerable.Un país dividido entre los que comen y los que no comen es un país fracturado. Argentina Contra el Hambre es un primer paso para que todos vivamos en una Argentina unida. Queremos construir un destino común. Un país unido en el que comprendamos que lo que le pasa al otro nos afecta a todos.El Plan aborda el problema del hambre de manera integral.Busca garantizar la alimentación a través de la Tarjeta Alimentar , de recarga mensual habilitada exclusivamente para la compra de alimentos. No permite la extracción de dinero ni compras de otro tipo de productos, como bebidas alcohólicas.Sus beneficiarios directos son quienes cobran una asignación universal por hijo (AUH), una asignación por embarazo o una por discapacidad. Los montos van de 4.000 a 6.000 pesos. Sin embargo, el impacto no se reduce a sus receptores directos, sino que se extiende a los productores y empleados del rubro de la alimentación que verán dinamizada su actividad de manera inmediata.Por otra parte, se crea la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional , a cargo de los gobiernos provinciales, quienes serán los encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho, y el seguimiento de la ejecución del programa. A su vez, se pondrán en marcha talleres de orientación para promover los alimentos sanos y frescos.Por último, el programa cuenta con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluar el Plan. Una de ellas es el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre conformado por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales con las organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las universidades y los medios masivos de comunicación. La otra es el Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre integrado por Universidades y Centros de Estudios como la Universidad Católica Argentina (UCA), INECO y el ISEPCi.Nuestro compromiso electoral fue cambiar las prioridades y empezar por los que más nos necesitan para poder llegar a todos.