Violento enfrentamiento entre grupos dejó como saldo un hombre herido de arma

Los protagonistas se enfrentaron con cuchillos, machetes, hondas y armas de fuego de fabricación casera (tumberas). La rápida intervención policial permitió dispersar a los grupos y controlar la situación

Efectivos de la Policía de la Provincia intervinieron en un violento episodio registrado en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde dos grupos antagónicos protagonizaron un enfrentamiento que incluyó el lanzamiento de escombros y la utilización de distintos elementos peligrosos, entre ellos cuchillos, machetes, hondas y armas de fuego de fabricación casera, conocidas como “tumberas”.

El procedimiento se inició minutos después de las 3.30 horas de este martes, cuando personal de la Zona 7 del Comando Radioeléctrico, que realizaba recorridas preventivas por el sector, detectó la gresca en inmediaciones de la manzana 20. Ante la superioridad numérica de los involucrados, los efectivos solicitaron apoyo a través de la red de comunicaciones policiales, acudiendo móviles de refuerzo para controlar la situación.

Debido al nivel de violencia y al riesgo que representaba el enfrentamiento, el personal policial debió utilizar escopetas reglamentarias con cartuchos antitumulto, logrando dispersar a los grupos y hacerlos retroceder hasta la manzana 11, donde varios de los involucrados ingresaron a distintos domicilios.

En esas circunstancias, una mujer informó a los uniformados que su hijo, quien habría participado del enfrentamiento, presentaba una herida de arma de fuego, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia del Servicio Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC).

El hombre fue asistido y trasladado al Hospital Central, donde se informó que presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la zona intercostal izquierda, quedando sujeto a la correspondiente evaluación médica.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.