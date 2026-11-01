Víctor Alarcón destacó la inversión educativa en Formosa y llamó a fortalecer la unidad, la planificación y la solidaridad

El secretario general de ADEFCA e integrante de CEA, Víctor Alarcón, destacó la importancia de la inversión en infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Formosa, encabezado por el Gobernador Dr. Gildo Insfrán, y sostuvo que garantizar el acceso a la educación en todo el territorio provincial constituye una responsabilidad fundamental del Estado y una herramienta indispensable para construir una sociedad con igualdad de oportunidades.

Alarcón valoró las recientes inauguraciones realizadas en Estanislao del Campo, donde se habilitaron el Complejo Polideportivo Municipal, el polideportivo cubierto de la EPES N.º 4 “Martín Miguel de Güemes” y un nuevo sistema de iluminación LED. Destacó especialmente que la infraestructura deportiva escolar representa la obra educativa número 1564 de la gestión provincial, una cifra que refleja la continuidad de la inversión en educación.

“Cada escuela, cada espacio educativo y cada obra que se concreta representa mucho más que infraestructura. Significa garantizar derechos, generar oportunidades y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan acceder a la educación, independientemente del lugar donde hayan nacido o donde vivan. La educación es un derecho, no un privilegio, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo”, expresó.

En ese sentido, señaló que su participación en CEA le permite mantener contacto directo con la realidad que atraviesa el sector educativo en distintas provincias argentinas, conocer las dificultades de los trabajadores docentes y observar las consecuencias de las restricciones presupuestarias y la situación económica nacional.

“Desde mi responsabilidad en CEA tengo la posibilidad de conocer de cerca la realidad educativa de nuestro país. Sabemos de las dificultades, de las demandas y de los desafíos que enfrentan los docentes y las comunidades educativas. Por eso, cuando observamos que en Formosa se continúa invirtiendo en infraestructura educativa y sosteniendo a la docencia con planes y programas que fueron eliminados por el Gobierno nacional, reconocemos una política de Estado que merece ser destacada. Las garantías y la continuidad de la inversión provincial representan una experiencia singular en el contexto nacional”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el crecimiento de la infraestructura educativa está en Formosa acompañado por el fortalecimiento de las instituciones, el reconocimiento de los trabajadores de la educación y la defensa permanente de los derechos conquistados.

“No podemos hablar de desarrollo sin hablar de educación. Tampoco podemos pensar en igualdad de oportunidades si no garantizamos que esos derechos lleguen efectivamente a cada rincón de nuestra provincia. La inversión educativa es también una inversión en inclusión, dignidad, conocimiento y futuro”, afirmó.

Por otra parte, Alarcón consideró que el complejo escenario nacional exige una mirada comprometida y responsable de todos los sectores de la sociedad, especialmente de quienes tienen responsabilidades institucionales, sindicales y sociales.

“Especialmente los gremios tenemos que estar a la altura de estos nuevos desafíos. Nuestra responsabilidad no se limita a defender los derechos conquistados, sino también a promover la unidad, la planificación y la solidaridad para encontrar respuestas colectivas frente a esta crisis. Necesitamos fortalecer el compromiso de las organizaciones sindicales, escuchar a nuestros trabajadores y comprender que solamente a través del esfuerzo conjunto podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”, manifestó.

Finalmente, el secretario general de ADEFCA e integrante de CEA convocó a fortalecer el trabajo conjunto y a sostener una visión de país donde la educación, el trabajo y la justicia social ocupen un lugar central.

“Nuestro desafío no es solamente salir de esta crisis, sino evolucionar hacia un país distinto, más justo, más solidario y con oportunidades para todos. Un país donde nadie quede afuera, donde la educación siga siendo un derecho garantizado y donde el crecimiento esté acompañado por la inclusión. Para lograrlo necesitamos estar unidos, planificar y comprender que el futuro se construye colectivamente”, concluyó.