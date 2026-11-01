• Los policías restablecieron el orden

Efectivos de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial intervinieron en un caso de desorden familiar en el barrio 28 de Junio de esta ciudad, detuvieron a un hombre de 28 años y restablecieron la tranquilidad en la zona, con la colaboración de otras dependencias policiales.

El procedimiento se concretó este martes, alrededor de las 00:40 horas, cuando los uniformados acudieron a un requerimiento en la manzana 8 del mencionado conglomerado habitacional.

Al llegar, constataron que dos sujeto protagonizaban una gresca en la vereda de una vivienda, situación en la que uno de ellos fue aprehendido y trasladado hasta la sede policial; mientras que el otro ingresó al inmueble.

Durante la intervención, una mujer y su hijo comenzaron a proferir insultos y agravios verbales contra los policías desde el interior de la vivienda, lo que motivó la solicitud de refuerzos para controlar la situación.

De inmediato acudieron integrantes de la subcomisaría del barrio Colluccio, del Comando Radioeléctrico Policial Zona Tres y del Departamento Informaciones Policiales, quienes lograron restablecer el orden en el sector.