Un hombre sufrió lesiones durante el incendio de una vivienda

• El siniestro ocurrió en el barrio Juan Manuel de Rosas, de esta ciudad

Efectivos de la fuerza provincial evitaron la propagación del incendio de una vivienda hacia casas vecinas; mientras que su propietario, de 64 años, está internado en el Hospital Central por las quemaduras sufridas y las dificultades respiratorias al intentar sofocar las llamas por su cuenta.

El hecho se registró el viernes último, alrededor de las 8:30 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Masferrer, entre Fuerza Aérea Argentina y Trinidad González, del barrio Juan Manuel de Rosas de esta ciudad.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron el incendio y se entrevistaron con el dueño de casa, quien manifestó que las llamas se habrían iniciado presumiblemente por un cortocircuito.

Ante la situación, se solicitó la presencia de la ambulancia del SIPEC, cuyo personal asistió al hombre y lo trasladó hasta el Hospital Central por presentar quemaduras en el rostro y dificultades respiratorias.

Por su parte, los integrantes del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio, realizaron las tareas de enfriamiento del lugar y determinaron que el fuego se habría iniciado en el sector del living, a raíz de una falla eléctrica accidental.

También trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta y personal de la Dirección de Policía Científica.















