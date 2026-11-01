• Fue tras la rápida intervención policial

Efectivos de la Zona Nueve del Comando Radioeléctrico Policial pusieron a disposición de la Justicia provincial a dos jóvenes que fueron sorprendidos dentro de una casa, en el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad.

El hecho se registró el martes último, alrededor de las 23:20 horas, cuando los uniformados fueron alertados del ingreso de los individuos a un inmueble.

Ante esta situación, los policías acudieron al lugar y hallaron a dos jóvenes de 16 y 18 años, dentro de la vivienda.

Después solicitaron apoyo de la Subcomisaría Puente Uriburu, cuyos efectivos se hicieron cargo de las actuaciones legales.

En el caso del adolescente, se llamó a su madre, quien fue informada de la situación y se le entregó a su hijo, con intervención de los profesionales de la Línea 102, destinada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el joven de 18 años fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal por el delito de “Tentativa de robo”, con intervención del juez de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



