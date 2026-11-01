Secuestraron mercaderías de procedencia extranjero

• El procedimiento se realizó en el marco de la investigación de una causa por “Amenazas con el uso de arma de fuego”

Uniformados de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a un hombre, de 38 años, y secuestraron cigarrillos, lavarropas y otros elementos de origen extranjero presuntamente vinculados al contrabando, durante un allanamiento en el barrio El Palomar, de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar días atrás en la avenida Esteban Laureano Maradona del barrio República Argentina, cuando una mujer de 28 años denunció que fue interceptada y amenazada por su tío con un revólver, que se desplazaba en un automóvil Renault Kangoo.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Amenaza con el uso de arma de fuego”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego, todos los elementos de pruebas reunidos por los investigadores fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y se ordenó el allanamiento.

Durante la requisa del inmueble, los policías detuvieron al acusado y secuestraron 718 gruesas de cigarrillos, cinco lavarropas automáticos, dos equipos de HT, un teléfono celular, funda de arma de fuego y otra de escopeta y cinco cubas plásticas para lavarropas automáticos.

El hallazgo fue informado a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso el inicio de una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”.

En consecuencia, el detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.