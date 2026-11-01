• Tres hombres fueron vinculados a la causa

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la Delegación Drogas Clorinda secuestraron dos camiones con sus semirremolques, cargados con bebidas, productos alimenticios, de limpieza, electrodomésticos, artículos del hogar y prendas de vestir ingresados al país de manera irregular, cuyo avalúo supera los 568 millones de pesos.

La investigación se inició una semana atrás en la ciudad de Clorinda, cuando los investigadores detectaron movimientos sospechosos de motocicletas de carga y vehículos que ingresaban con bultos a un depósito ubicado sobre la avenida Marana.

Luego observaron el ingreso de dos camiones de gran porte, lo que motivó el inicio de tareas investigativas y de vigilancia, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Formosa.

Por su parte, el martes último alrededor de las 12:30 horas, los policías vieron salir ambos camiones de un depósito, aparentemente cargados con mercaderías.

Ante esa situación, desplegaron tareas de inteligencia y seguimiento que permitieron interceptarlos, cerca de las 14:00 horas, en el Control de Acceso Norte, sobre la Ruta Nacional Nº 11.

En los vehículos estaban cuatro personas, entre conductores y acompañantes, y durante las primeras averiguaciones se detectaron inconsistencias en las explicaciones respecto de la carga transportada y su destino final, que sería la localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires.

Después se informó lo actuado a la auxiliar fiscal Federal, doctora María Alejandra Donkin, quien solicitó la requisa vehicular, autorizada por el Juzgado Federal de Formosa.

Con la autorización judicial, ambos camiones fueron trasladados hasta un predio del barrio La Nueva Formosa, donde, en presencia de testigos hábiles, se realizó una exhaustiva requisa, incluidos los semirremolques.

Como resultado de la inspección, se contabilizaron decenas de pallets con una enorme variedad de productos extranjeros, sin aval aduanero: bebidas alcohólicas de distintas marcas, principalmente cervezas, vinos y whisky, bebidas gaseosas, jugos y productos lácteos, alimentos, pastas, yerba mate, conservas, galletitas, chocolates y otros productos de consumo, productos de limpieza y artículos para el hogar, prendas de vestir de origen italiano, electrodomésticos y otros elementos.

Una vez finalizada la requisa, se informó el resultado a la auxiliar fiscal y a la fiscal Federal, doctora Mariza Vázquez, quienes dispusieron el secuestro de la totalidad de las cargas, junto a los camiones y sus semirremolques, además de los teléfonos celulares de los involucrados. También ordenaron la detención de tres hombres, mientras que la mujer que acompañaba a uno de los conductores fue desvinculada de las actuaciones judiciales.

Además concurrieron autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes realizaron las verificaciones, establecieron la procedencia de las mercaderías y detectaron irregularidades en la documentación presentada.

La investigación continúa con intervención de la Justicia Federal, a fin de determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer posibles vinculaciones con otras maniobras de contrabando. (Con foto).







