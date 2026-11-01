• El procedimiento se realizó a la vera del río Pilcomayo, en inmediaciones del Puesto de Avanzada Benedicta Almirón

Uniformados de la Subcomisaría María Cristina, en forma conjunta con personal del Puesto de Avanzada Benedicta Almirón, secuestraron 95 packs de cerveza y cajas de cigarrillos de procedencia extranjera, sin aval aduanero.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 8:00 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas de control fronterizo, a pie, por sectores de la ribera del Río Pilcomayo, en jurisdicción de esa dependencia policial, en el marco del Operativo de Seguridad Estratégica Control Limítrofe de la Región NOA-NEA.

Al llegar en inmediaciones al Puesto de Avanzada Benedicta Almirón, los integrantes de la fuerza observaron varios bultos abandonados a la vera del río, en el límite con la República del Paraguay.

Al verificar su contenido, constataron que se trataba de 95 packs de cerveza, de 12 unidades cada uno y dos cajas de cigarrillos con 20 gruesas cada una, todos de origen extranjero y sin documentación aduanera que acreditara su ingreso legal al país.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería, que presumiblemente se encontraba preparada para ser trasladada mediante algún tipo de vehículo, y fue llevada hasta la sede policial para continuar con las actuaciones.

La mercadería secuestrada, valuada en más de tres millones de pesos, quedó a disposición de las autoridades judiciales. (Con foto)







