La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, acompañamiento y concientización sobre la importancia de la detección temprana y los controles médicos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” llevó adelante la cuarta edición del denominado “Desayuno Azul”, una iniciativa destinada a pacientes y expacientes que atravesaron un diagnóstico de esta enfermedad.

El encuentro permitió compartir experiencias, historias de vida y generar un espacio de acompañamiento entre quienes transitaron o atraviesan esta enfermedad.

Al respecto, el director médico de la institución, el doctor Fernando Gabriel Trachta, destacó la continuidad de esta propuesta y señaló que se trata de la cuarta oportunidad en que se realiza este agasajo para los pacientes. Asimismo, valoró la posibilidad de que los participantes puedan compartir sus vivencias y experiencias personales, y consideró que fue una jornada importante para todo el equipo del Centro.

Durante la actividad, Trachta también hizo hincapié en la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de próstata. Explicó que esta enfermedad se desarrolla en la glándula prostática y que puede manifestarse mediante distintos síntomas, entre ellos trastornos al orinar, dolor o ardor. No obstante, advirtió que algunas de estas manifestaciones pueden confundirse con afecciones benignas, como la hiperplasia prostática benigna.

En ese sentido, mencionó la importancia del análisis de sangre conocido como antígeno prostático específico (PSA), que permite identificar posibles alteraciones y avanzar, cuando es necesario, con otros estudios para alcanzar un diagnóstico.

El profesional remarcó que detectar la enfermedad a tiempo resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y curación. “Hay que tratar de encontrar a la enfermedad y no que la enfermedad te encuentre”, expresó, al recomendar que los hombres mayores de 50 años realicen consultas periódicas con el urólogo y cumplan con los controles correspondientes, que pueden incluir análisis de sangre, examen físico y otros estudios.

Por su parte, el licenciado Augusto Ezequiel Quintana, integrante del Servicio de Bienestar y Calidad de Vida del Centro, explicó que la propuesta forma parte de las actividades de Noviembre Azul, una campaña que busca promover no solamente la prevención del cáncer de próstata, sino también el cuidado integral de la salud masculina.

Bajo el lema “Hagamos de la prevención una tradición”, destacó la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos, teniendo en cuenta que muchos hombres suelen postergar las consultas y los controles de salud.

Finalmente, Quintana subrayó que el desayuno constituye también una oportunidad para que pacientes y expacientes puedan sentirse acompañados por el equipo de la institución, conocerse entre sí y compartir sus experiencias.

De esta manera, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia reafirmó su compromiso con la prevención, la concientización y el acompañamiento de los pacientes, promoviendo espacios que contribuyan a fortalecer el cuidado de la salud masculina.



