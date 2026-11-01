Hubo espacios de participación, exposición y competencia donde las ideas, la creatividad y el talento joven fueron protagonistas.

Este sábado 21, desde las 9 horas, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, se llevó adelante los Juegos Provinciales Tecnológicos, una propuesta para compartir una jornada de tecnología, innovación y juventudes.

Hubo espacios de participación, exposición y competencia donde las ideas, la creatividad y el talento joven fueron protagonistas.

En el cierre del evento, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Camilo Orrabalis, agradeció a las instituciones, familias, facilitadores y coordinadores de los clubes digitales y jóvenes presentes que “son los verdaderos protagonistas de la jornada”.

Asimismo, dijo que estos Juegos son “un encuentro que nos llena de satisfacción porque nos permite ver el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros jóvenes formoseños”.

“Hoy el enfoque STEAM, que es un modelo educativo interdisciplinario que integra Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering), Arte (Arts) y Matemáticas (Mathematics) para resolver problemas reales mediante el aprendizaje práctico y colaborativo, está de fiesta”, expresó.

El funcionario, de esta manera, recordó las palabras del gobernador Insfrán cuando creó el Instituto PAIPPA y dijo: “no les tengan miedo a las transformaciones”, mientras agregó: “Los formoseños somos capaces y vamos a ser capaces de romper con el individualismo, construir la unidad, lograr la organización con equidad y justicia social”.

“También dijo: tenemos que incorporar los conocimientos que sean útiles para la vida real de nuestro propio suelo: como respuestas, sean han creado los cedevas (5), el CIT, este PCTeI-IPF, la UPLaB, está la UTN, polo sanitario (hospitales tecnológicos), Hospital Evita, el Alta Complejidad, el Odontológico, el Centro de medicina nuclear… entre otras tantas instituciones que el modelo formoseño pone al servicio de los formoseños”, sostuvo.

Y añadió: “A lo largo de esta jornada vimos jóvenes que se animaron a enfrentar desafíos, que trabajaron en equipo, que buscaron soluciones y que demostraron que, cuando tienen oportunidades para aprender y desarrollar sus capacidades, pueden lograr grandes cosas y en nuestra propia patria chica, nuestra amada Formosa”.

En ese marco, Orrabalis indicó que, desde la Secretaría a su cargo, “creemos profundamente en el potencial de nuestra juventud. Sabemos que el conocimiento, la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para construir una provincia con más oportunidades, más desarrollo y un futuro cada vez más próspero”.

“Pero ese futuro no se construye solo desde las instituciones. Se construye también con el compromiso, las ideas, el esfuerzo y los sueños de cada uno de ustedes”, manifestó.

Además, el referente señaló que, este año, “muchos jóvenes formoseños y formoseñas, nos han representados, por ejemplo, en copa robótica, en proyecto Samsung, en distintas olimpiadas y ferias de ciencias”.

“Y mañana viajan a Bs. As el equipo Club Digital Centauro de la Perla Austral; junto a al facilitador Rubén Asselborn: Juliana, Kiara, Ania, Milagros, y Matteo en representación de la Red de Clubes Digitales de Formosa. Participan del certamen Cube Sat 2026, organizado por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y el Instituto Nacional de Pesquisas Espacial (Brasil)”, detalló.

Por ello, Orrabalis les dijo a los jóvenes presentes: “Sigan aprendiendo, sigan preguntando, sigan creando. No tengan miedo de equivocarse, porque cada desafío es una oportunidad para descubrir algo nuevo”.

“Formosa necesita de su talento, de su creatividad y, sobre todo, de sus ganas de transformar la realidad. Que estos Juegos sean el punto de partida de muchos otros proyectos, porque cada idea que nace, cada conocimiento que se comparte y cada joven que encuentra su vocación representa una oportunidad para el desarrollo de Formosa”, aseveró.

Y cerró: “El futuro que queremos para nuestra provincia también se construye con las manos, el conocimiento y el compromiso de nuestros jóvenes”.







