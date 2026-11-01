Se lanzó oficialmente el Festival Provincial del Chivito Formoseño

Será el próximo 5 de diciembre en Pozo del Tigre.

Este jueves 12 de noviembre, en la Casa de las Artesanías, se realizó el lanzamiento oficial del Festival Provincial del Chivito Formoseño, que se llevará a cabo en Pozo del Tigre el próximo 5 de diciembre.

El objetivo es promover la gastronomía formoseña local y poner en valor las expresiones culturales y artísticas que forman parte de la identidad regional.

Al respecto, la directora de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de Formosa, Nadin Barrios Saldarini, explicó que la cartera acompañará esta “fiesta popular” a través de la promoción del evento y fomentando la cultura e identidad “de nuestra gastronomía formoseña”.

Asimismo, dijo que en Pozo del Tigre, se destaca la producción de chivitos por parte de los paipperos que “son los que están detrás de la gastronomía que nos identifica”; y puso en valor este tipo de propuestas que “dinamizan la economía local” en un contexto nacional “muy complejo”.

Confirmó, también, que participarán emprendedores y artistas formoseños en “todas sus expresiones” y, anticipó, que en el transcurso de las semanas se dará a conocer la grilla para ese día.

Por su parte, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, explicó que, desde el organismo, “venimos trabajando hace ya varios años con la localidad de Pozo del Tigre”.

“Venimos formando emprendedores, acompañando a los trabajadores de diferentes rubros y, en este caso, muy contentos y felices de poder realizar el lanzamiento oficial de lo que va a ser este Festival Provincial del Chivito”, sostuvo.

A su vez, celebró que, hace dos años, existe el Mercado Comunitario de Emprendedores en esa localidad y lo consideró “un espacio donde ya están comercializando emprendedores gastronómicos, artesanos de diferentes rubros y que también van a estar acompañando el día del festival”.

“Un festival que va a ser realmente para toda la familia, una apuesta entre lo que es el turismo, la cultura, la gastronomía y los emprendedores formoseños”, señaló.

Detalló la funcionaria que habrá feriantes de artesanías con “los productos que se hacen ella”, como también emprendedores gastronómicos, al margen de los 50 equipos que competirán puntualmente en el Festival.

“Vamos a tener espacios de niños, de familia, show. Así que realmente una jornada, porque va a empezar muy tempranito, sábado a la mañana, que va a ser para toda la familia, para aquellas personas que le gustan disfrutar de la gastronomía”, ratificó.

Y cerró: “También reivindicando una producción local como el chivito paippero. Ya estamos próximos a lo que son las fiestas navideñas y sabemos que es algo que se elige mucho, así que más que felices de poder encontrar todo esto en un mismo espacio”.







