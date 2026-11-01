Con modalidad presencial y virtual, reunió a profesionales de distintas especialidades de toda la provincia, a fin de unificar criterios técnicos y médico-legales para seguir garantizando la confiabilidad de los resultados de laboratorio.

Este sábado 28 de noviembre,en el Salón Auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), se llevó adelante la capacitación “Conceptos, Estandarización y Homologación de Procedimientos de Cadena de Custodia de Muestras Biológicas”, impulsada por el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

La jornada, organizada en conjunto por la Dirección y el Servicio de Laboratorio del Hospital de la Madre y la Mujer fuedeclarada de interés ministerial, y destinada a profesionales de salud de distintas disciplinas que se desempeñan en los efectores sanitarios, de la Capital y del interior provincial, pertenecientes a los diferentes niveles de complejidad de atención.

Al respecto, la directora del Hospital de la Madre y la Mujer, doctora Diana Gayozo, explicó que el evento tuvo por principal objetivo, fortalecer los conocimientos de los equipos de salud para garantizar la confiabilidad de los estudios y resultados de laboratorio.“Muchas veces se piensa que el análisis de una muestra comienza cuando ingresa al equipo del laboratorio, pero en realidad empieza mucho antes, desde el momento en que se obtiene del paciente”, señaló.

En ese sentido, definió que la cadena de custodia comprende todas las etapas que atraviesa una muestra biológica, desde su recolección e identificación hasta su transporte y recepción en el laboratorio, garantizando que llegue en condiciones adecuadas.

“Es fundamental que esa muestra sea correctamente identificada, etiquetada y transportada, y que exista una trazabilidad adecuada para que llegue en tiempo, forma y en buenas condiciones. Detrás de cada muestra hay un paciente que espera un diagnóstico, un tratamiento oportuno o, en determinados casos, una respuesta legal contundente”, remarcó.

Asimismo, Gayozodestacó la importancia de repasar las normativas y responsabilidades de cada trabajador que interviene, ya que cualquier error durante el procedimiento puede modificar los resultados y, consecuentemente, las decisiones que se tomen a partir de ellos.

Cuidados durante todo el proceso

Por su parte, la bioquímica Alejandra Peralta, responsable del Servicio de Laboratorio y disertante en la capacitación, recordó que el evento desarrollado con modalidad híbrida, presencial-virtual “amplía el alcance de la capacitación, favorece la formación continua de los profesionales de salud en la provincia y garantiza la accesibilidad a los contenidos, independientemente de la ubicación geográfica en la que se encuentran, contribuyendo a la estandarización y homologación de los procedimientos de cadena de custodia en todo el territorio provincial”.

Luego, profundizó sobre los aspectos técnicos de la cadena de custodia y las consecuencias que puede ocasionar una irregularidad, especialmente en estudios toxicológicos cuyos resultados pueden tener implicancias clínicas y judiciales.

La profesional, quien posee formación de posgrado en Toxicología Clínica y Toxicología Legal y Forense, detalló que cada paso tiene un protocolo y tiene que quedar debidamente registrado:quién es el paciente, qué tipo de muestra es, en qué fecha y horario se obtuvo y cuándo fue transportada”.

“Cada persona que interviene en el proceso tiene que firmar y verificar esos datos. Cuando la muestra llega al laboratorio, debemos controlar que toda esa información coinciday que no sufrió modificaciones durante su recorrido.Si algo no concuerda, significa que se rompió la cadena de custodia”, añadió.

También advirtió que pueden producirse alteraciones derivadas de una conservación inadecuada, por ejemplo, cuando no se respetan las condiciones de refrigeración necesarias; y adulteraciones deliberadas, como el reemplazo o agregado de sustancias en las muestras

Sobre las posibles consecuencias de estos errores, subrayó: “Un mal procesamiento, una muestra confundida o que no llegue correctamente identificada puede llevarnos a acusar a una persona injustamente o, por el contrario, a liberar a alguien que podría ser responsable de un hecho”, e insistió “por eso es tan importante respetar todos los pasos”.

Peralta agregó que, cuando se detectan irregularidades, el laboratorio debe comunicar la situación al médico o a la autoridad judicial que solicitó el estudio para evaluar cómo proceder. En tanto, hizo notar que, en algunos casos, puede ser necesario repetir la toma, aunque existen circunstancias en las que esto no resulta posible.

Unificación de procedimientos en toda la provincia

Los ejes centrales incluyeroncontenidos relacionados con el marco normativo, legal y ético; las responsabilidades de los profesionales y la estandarización en los procedimientos de obtención, identificación, rotulado, embalaje, precintado, conservación y traslado de muestras biológicas. Además, se abordaron otros ítems fundamentales.

Finalmente, la bioquímica resaltó que esta capacitación “constituye un paso esencial hacia la unificación de los procedimientos de cadena de custodia en el sistema público de salud de Formosa, fortaleciendo la calidad de las prestaciones, la seguridad del paciente, la responsabilidad profesional y la confiabilidad de los resultados bioquímicos con implicancias clínicas, toxicológicas y judiciales”.



