El Diputado le cuestionó al ex intendente lomitense porque “siguen pendientes las preguntas más concretas sobre la operación que investiga la Justicia” en hechos que lo involucran.

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales por el Partido Justicialista, Agustín Samaniego, sostuvo que el legislador nacional, Atilio Basualdo, “está convencido que su inmunidad parlamentaria la puede usar para esquivar aviesamente a la justicia y quedar impune para siempre de sus conductas delictivas”.

“Pretende hacer política con el dedo acusador, sin embargo, no puede ni debe evitar dar explicaciones a toda a la justicia y a la sociedad. Sale a denunciar una persecución política. Pero, después de escucharlo, siguen pendientes las preguntas más concretas sobre la operación que investiga la Justicia”, reprochó.

Y explicó: “Se trata de tierras fiscales en la zona de Las Lomitas, patrimonio de todos los formoseños. Por eso tenemos derecho a saber qué se negoció, quiénes intervinieron y con qué autorización”.

Samaniego, indicó que “Basualdo, afirma que le compró derechos a un particular y que con la Provincia no hizo ningún negocio”, pero, argumentó: “el inmueble era fiscal, era de todos los formoseños”.

“Justamente por eso, decir que el trato fue entre particulares o privados deja al descubierto el tono ilegal y nos preguntamos ¿Qué derechos tenía la persona que firmó con usted? ¿De dónde surgían? ¿Qué autorización tenía del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales para transferírselos? ¿fue a precio normal? Es delito, y él vaya si lo sabe, comprar o vender sin la debida aprobación”, apuntó.

Y siguió: “Menciona una escritura. Explique qué operación quedó asentada en ella y qué respaldo tenía el particular para disponer de esos derechos. Si esa escritura aclara la situación, ¿qué dice concretamente? Cualquier formoseño que quiera acceder a una tierra fiscal tiene que explicar qué solicita y acreditar en qué condiciones lo hace. ¿Por qué habría de ser distinta la vara cuando quien tiene que responder es un diputado nacional? Siempre, quizás, estuvo acostumbrado a aprovecharse del poder”.

De esta manera, el legislador provincial recordó que “la Justicia lo procesó sin prisión preventiva por tres presuntos hechos de estafa y otros delitos, entre ellos fraude contra la administración pública, y ordenó un embargo de hasta seis millones de pesos”.

“Usted tiene derecho a defenderse y la Justicia deberá determinar su responsabilidad. A la sociedad, mientras tanto, puede darle una respuesta concreta sobre lo que se planteó en el expediente. El silencio y las evasivas que elige son propias del que se sabe culpable. Cambie de estrategia y/o de abogados”, le dijo al ex intendente lomitense.





En esa misma causa, precisó Samaniego, “Paula Inés Paganti, sobreseída por los hechos que se le atribuían, declaró que le entregó 40 mil dólares para concretar la operación”; y cuestionó: “Diputado, ¿recibió esos 40 mil dólares? Si los recibió, ¿en concepto de qué y qué destino les dio? Es una pregunta bastante más sencilla que todas las vueltas que se dan para contestarla”.

“Las tierras fiscales son patrimonio de todos los formoseños. Por eso importa saber quién intervino en cada operación, qué derechos se invocaron y con qué autorización. Y a quienes ocupan cargos públicos les corresponde dar la cara y responder con la misma claridad que le reclaman a cualquiera. La igualdad ante la ley es un principio republicano que debemos sostener y cultivar”, esbozó.

Por último, el jefe del bloque justicialista en Legislatura, concluyó en que “el que nada debe, nada teme” y que “no es momento de victimización o de denuncias de persecución con tan endebles argumentos”.

“Es momento de responder por sus actos como cualquier ciudadano común. Sin excusas, sin privilegios ni prerrogativas”, cerró.



