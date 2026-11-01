Las intervenciones se realizaron en los barrios Liborsi, Virgen del Carmen y Las Tortolitas

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron un celular Xiaomi, una cocina de dos hornallas, una escalera doble de madera y detuvieron a una mujer y un hombre, vinculados a causas judiciales.

El primer procedimiento se concretó el sábado por la mañana, en la intersección de las avenidas Arturo Frondizi y Emilio Tassone del barrio Las Tortolitas, cuando integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cuatro aprehendieron a un hombre de 36 años, sindicado como autor del hecho y recuperaron una escalera doble de madera denunciada como sustraída.

Ese mismo día, alrededor de las 14:00 horas, en el barrio Virgen del Carmen, policías de la Subcomisaría Puente Uriburu secuestraron una cocina de dos hornallas, en el marco de una investigación judicial por el delito de robo.

La última intervención se realizó en la madrugada de este domingo, cuando uniformados de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a una mujer de 20 años y recuperaron un teléfono celular Xiaomi, sustraído de una vivienda del barrio Liborsi.

En todos los casos, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, mientras que las personas detenidas y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, puestos a disposición de la Justicia provincial.