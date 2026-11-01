Reconocimiento y anuncios de Jofré en el Día del Empleado Municipal

En el acto por el Día del Empleado Municipal, que se realizó este sábado frente al Palacio de Intendencia, el intendente Jorge Jofré valoró el trabajo diario de los empleados de la comuna, reconoció a trabajadoras y trabajadores con 25 y 35 años de servicio y anunció mejoras para todo el personal. Los homenajeados llegaron acompañados por sus compañeros y sus familias, y estuvieron presentes miembros del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa (SUTRAMUF).

La familia municipal celebra su día el 8 de noviembre. Entre los anuncios, que según explicó el intendente fueron acordados con el SUTRAMUF, el gremio con más afiliados del municipio, informó que la asignación especial que cobran todos los trabajadores municipales pasará de 100.000 a 200.000 pesos a partir de enero. El adicional por insalubridad y riesgo de vida, que perciben los trabajadores de Servicios Públicos y los inspectores de Transporte, sube de 1.000 a 2.500 pesos por día trabajado.

Jofré confirmó además la recategorización de agentes por antigüedad y el pase a contratados de los monotributistas con más de cinco años de servicio. Con la recategorización, los agentes de entre 10 y 14 años de antigüedad pasan a la categoría 19, los de entre 15 y 19 años a la categoría 21, los de entre 20 y 25 años a la categoría 22, y los que superan los 25 años a la categoría 23.

Como todos los años, el municipio otorgó un bono especial para que cada trabajador celebre su día con la familia o de la manera que elija. Este año es de 30.000 pesos.

Lilia Azas, que ingresó a la Tesorería municipal en 1991 y cumplió 35 años de trabajo en esa misma área, recordó que en ese tiempo trabajó con cinco intendentes y que en sus comienzos las tareas se hacían a mano, con libros diarios y calculadoras, hasta que llegaron las computadoras y los sistemas informáticos. "Hay algo que nunca debe cambiar: los valores con los que realizamos nuestro trabajo", afirmó, y señaló que en la Tesorería se trabaja con recursos públicos, por lo que la honestidad, la transparencia y el compromiso son fundamentales.

Agradeció a su familia y a sus compañeros, a quienes siente "como una segunda familia", y al intendente por el reconocimiento. A los nuevos empleados les aconsejó cuidar el puesto de trabajo y llegar cada día con ganas de aprender y superarse. "Los años pasan muy rápido y es importante transitar este camino con orgullo y dejando siempre lo mejor de nosotros", concluyó.

El juez de Faltas municipal, Juan Manuel Oviedo, dijo sentirse muy orgulloso de formar parte de la familia municipal y agradeció a los trabajadores por enseñar y compartir sus experiencias. "Quiero que hoy festejen, abracen a sus familias, a sus compañeros y sobre todo se sientan orgullosos de ser trabajadores municipales, porque hoy los protagonistas son ustedes", expresó.

Al cerrar el acto, Jofré dijo que este es un día para dejar de lado cualquier diferencia y agasajar al personal, al que definió como el motor que mueve el mantenimiento de la ciudad. "Para mí tocan un empleado municipal y es como que me tocan a mí", sostuvo, y pidió que la sociedad formoseña reconozca y respete el empleo municipal. "Desde la madrugada hasta la última hora hay un municipal trabajando por y para la ciudad, y por lo tanto para el vecino", remarcó.

El intendente explicó que los anuncios forman parte de la carrera municipal que la gestión viene construyendo desde que asumió, cuando los sueldos estaban horizontalizados y quien tenía a cargo un departamento cobraba lo mismo que quien no tenía ninguna responsabilidad. "Acá nadie queda estancado, nadie puede decir que entró con una categoría y se va a jubilar con esa categoría", subrayó. Recordó también que el adicional por insalubridad era de tres pesos y no se había actualizado desde 1994, y que la asignación especial nació en 2009 con un valor de 300 pesos.

Sobre el bono, contó que antes el Día del Empleado Municipal se festejaba a la canasta, con cada trabajador llevando sus cosas, y que después de un año en que el viento arruinó la fiesta que había organizado el municipio se decidió entregar el dinero para que cada uno celebre con sus compañeros cómo y dónde quiera. El depósito se hizo el jueves, por los feriados del viernes y del lunes.

Jofré explicó que el municipio se sostiene con la coparticipación y con la cobranza de las tasas municipales, que mejoró en los últimos años, y que la coparticipación bajó por la caída de la actividad económica. "Les garantizo que, de mejorar las condiciones, también iremos mejorando las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras municipales, porque ese es nuestro objetivo principal", aseguró.

Antes de despedirse, anticipó que la celebración seguiría por la noche en el Club Náutico, con la entrega de trofeos y el sorteo que organiza el SUTRAMUF entre sus afiliados. Les agradeció su presencia y atribuyó al trabajo de cada uno de ellos que los visitantes digan que Formosa se transformó en los últimos años. "Sigamos adelante, sigamos cuidándonos y sigamos siendo la familia municipal que hemos construido", cerró.







