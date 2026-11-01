Realizaba maniobras peligrosas en su moto y lo aprehendieron

• El inadaptado cayó sobre la cinta asfáltica al intentar evadir un control policial. Otros motociclistas intentaron impedir su detención

Uniformados de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un joven de 18 años y secuestraron una motocicleta Honda GLH de 150 cilindradas, durante un operativo de prevención, en el barrio Eva Perón de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el lunes, alrededor de las 23:30 horas, sobre la colectora de la avenida Soldado Formoseño en Malvinas, frente a la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 30.

Allí, los uniformados detectaron a un grupo de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas y provocaban ruidos molestos con los caños de escape.

Al advertir la presencia policial, uno de los conductores intentó evadir el control, se desplazó sobre el parterre mientras realizaba una maniobra conocida como "willy" y al intentar incorporarse a la colectora, perdió la estabilidad de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica.

El joven logró reincorporarse, pero al no conseguir encender nuevamente el rodado, fue demorado por los policías.

En ese momento, otros integrantes del grupo intentaron impedir la intervención, mediante insultos y amenazas, además de procurar retirar al motociclista y llevarse el vehículo.

Pese a esta situación, los policías controlaron el incidente y, con la colaboración de personal de la dependencia jurisdiccional, concretaron la aprehensión del joven y el secuestro de una Honda GLH, azul, sin chapa patente.

Tanto el detenido y el rodado fueron trasladados hasta la sede policial, donde se realizaron las actuaciones legales.

La intervención evitó que la situación se agrave y forma parte de los controles preventivos destinados a desalentar las maniobras peligrosas y fortalecer la seguridad vial. (Con foto).





INVESTIGACIÓN

Recuperaron dos motocicletas que registraban pedido de secuestro en causas judiciales





• Tenían pedido de secuestro en causas por robo y hurto





Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno recuperaron dos motocicletas durante procedimientos realizados en distintos sectores de la ciudad capital, como resultado de las tareas de campo y averiguaciones desarrolladas para esclarecer hechos delictivos.

La primera intervención se concretó en el barrio Las Orquídeas, donde los investigadores localizaron y recuperaron una motocicleta Honda Wave, blanca, que había sido sustraída horas antes en el barrio Lote 4 y registraba pedido de secuestro en una causa de “Robo”.

Por otra parte, los integrantes de la brigada realizaron otro procedimiento en el barrio 12 de Octubre, donde secuestraron una Keller Cronos de 110 cilindradas.

Tras las verificaciones, establecieron que el rodado registraba un requerimiento judicial en el marco de una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

En ambos casos, las tareas investigativas permitieron recuperar los vehículos, que posteriormente fueron reconocidos y restituidos a sus propietarios. (Con foto).





INTERVENCIONES

Eran buscados por distintas causas judiciales y los detuvieron





• Los procedimientos se realizaron en el marco de delitos por desobediencia judicial, daño, violación de domicilio y amenazas





Integrantes de las brigadas investigativas de diferentes dependencias policiales aprehendieron de cuatro hombres, involucrados en diferentes causas judiciales.

El primer caso se concretó el martes último, alrededor de las 10:50 horas, en inmediaciones de las calles José María Uriburu y barrera, del barrio San Juan Bautista de esta ciudad.

Allí, los policías de la Comisaría Seccional Sexta aprehendieron a un joven, de 20 años, imputado en una causa judicial por “Desobediencia judicial”.

Más tarde, cerca de las 13:00 horas, concretaron otro procedimiento en inmediaciones de las calles Saavedra y Emilio Mancebo del barrio Liborsi, donde capturaron a un joven de 22 años, involucrado en una causa por “Lesiones en contexto de violencia de género”.

Por otra parte, alrededor de las 19:30 horas, personal de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvo a un hombre de 35 años, imputado en una causa judicial por “Daño y violación de domicilio, en contexto de violencia de género”.

En otro hecho, a las 20:00 horas, los policías apresaron a hombre de 51 años, involucrado en una causa por “Amenazas, en contexto de violencia intrafamiliar”.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de sus causas judiciales y alojados en celdas de las mencionadas unidades policiales, a disposición de la Justica provincial. (Con foto).







