En el centro de salud “María Luisa Espinoza” brindaron recomendaciones sobre la diabetes gestacional y destacaron la importancia de la consulta preconcepcional y los controles prenatales.

En el marco del Mes de Concientización sobre la Diabetes y de la Semana del Prematuro, que se conmemora del 11 al 17 de noviembre, el centro de salud “María Luisa Espinoza”, ubicado en el barrio Juan Domingo Perón de la ciudad de Formosa, llevó adelante una charla informativa destinada a pacientes y a la comunidad en general.

Durante el encuentro, realizado en la sala de espera del establecimiento, se abordaron temas relacionados con la diabetes y la diabetes gestacional, haciendo hincapié en la importancia de planificar el embarazo y realizar los controles médicos correspondientes.

La directora del centro de salud, doctora Ana Bucchi, destacó que estas actividades permiten acercar información a la comunidad y fomentar los controles médicos para detectar oportunamente posibles problemas de salud.

“La diabetes gestacional es una alteración de los niveles de glucosa en sangre que se detecta por primera vez durante el embarazo. Por eso, es fundamental que las embarazadas realicen sus controles prenatales y los estudios indicados por el equipo de salud, ya que permiten identificar posibles complicaciones y actuar oportunamente”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la consulta preconcepcional, que permite evaluar el estado de salud de la mujer antes del embarazo, identificar factores de riesgo y recibir orientación profesional para transitar una gestación en las mejores condiciones posibles.

“Planificar un embarazo y realizar los controles desde las primeras semanas son medidas fundamentales para cuidar la salud de la madre y del bebé. La prevención y el acompañamiento del equipo de salud contribuyen a reducir riesgos y favorecer un embarazo saludable”, remarcó Bucchi.

Por último, la directora instó a la comunidad a acercarse al centro de salud para realizar consultas, recibir asesoramiento y acceder a los controles correspondientes, destacando la importancia de adoptar hábitos saludables en todas las etapas de la vida.



