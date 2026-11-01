La evaluación, que se desarrolla en todo el país durante los días 17 y 18 de noviembre, prevé en Formosa la participación de 512 establecimientos educativos, 848 secciones y 11.124 estudiantes de tercer grado del Nivel Primario. El operativo cuenta, además, con la presencia de observadores nacionales en instituciones educativas seleccionadas por la Secretaría de Educación de la Nación.

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y su Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa, lleva adelante la implementación del Operativo Nacional Aprender 2026, que se desarrolla durante dos días consecutivos, el 17 y 18 de noviembre, en todo el territorio argentino, con el propósito de generar información sobre los aprendizajes de los estudiantes y los contextos en los que aprenden.

En esta edición, se estima la participación de 512 establecimientos educativos, 848 secciones y 11.124 estudiantes de tercer grado del Nivel Primario, distribuidos en las 19 Delegaciones Zonales de la provincia. Asimismo, las familias participan mediante el completamiento del Cuestionario para Familias, que permite relevar información sobre las condiciones y características del entorno familiar, aportando elementos para una comprensión más integral de los resultados educativos.

El operativo cuenta, además, con la presencia de observadores nacionales, quienes realizan tareas de observación y seguimiento en instituciones educativas seleccionadas por la Secretaría de Educación de la Nación, a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la aplicación.

Su implementación requiere un trabajo articulado entre los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Educación, las Delegaciones Zonales, los equipos directivos, docentes y familias, quienes cumplen funciones fundamentales para garantizar el desarrollo de ambas jornadas.

De esta manera, la provincia de Formosa continúa participando activamente de los operativos nacionales de evaluación educativa, reconociendo la importancia de contar con información sobre los aprendizajes y sus contextos, que contribuya al fortalecimiento de las políticas educativas y a la mejora continua de la calidad de la enseñanza en todo el territorio provincial.



