Nuevos incrementos en los combustibles y gas envasado

Los consumidores argentinos pagan más cara la nafta que en Estados Unidos, donde Donald Trump perdió las elecciones legislativas de medio término, con el voto castigo de los hogares estadounidenses, particularmente de los sectores agrícolas y de clase media-baja, que se vieron fuertemente afectados por el alza de la nafta y de los insumos derivados del petróleo -

Relevamiento de precios llevado adelante por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, reveló que entre ayer y hoy los combustibles en los surtidores de nuestra ciudad ofrecen los mismos, con nuevos valores; en la empresa YPF la nafta Súper se ubica el litro a $2.159 (+ $17); en tanto Infinia a $2.369 (+ $13); Diesel 500 a $2.409 (+ $14) y la Infinia Diesel a $2.559 (+ $11), por otra parte, Shell, incrementó la nafta Súper el litro a $2.229 (+$13). De esta manera, el costo del transporte de carga en Argentina aumentó un 2,6% en octubre de 2026 y acumula una suba del 33,7% en los primeros diez meses del año, según el informe del Índice de Costos del Transporte de FADEEAC. Al mismo tiempo, estos incrementos impactan de forma directa y proporcionalmente más alto que, en las provincias centrales del país, debido a la distancia geográfica y a factores estructurales, el aumento de los fletes es uno de los principales componentes que encarece la canasta de consumo en Formosa. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el traslado de estos incrementos a las góndolas formoseñas se explica por los siguientes motivos: a) El factor distancia, Formosa se encuentra a más de 1.100 kilómetros de los principales centros de producción y distribución del país (como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba); b) La gran mayoría de los alimentos procesados, productos de higiene, materiales de construcción y electrodomésticos que se consumen en la provincia llegan exclusivamente en camión; c) Al subir el combustible y los peajes, el costo de recorrer esos más de mil kilómetros se eleva notablemente, lo que impacta en el precio final de cada unidad que se descarga en los comercios locales; d) El peso de los "viajes de vuelta" vacíos, un problema histórico de la logística en Formosa es la asimetría de carga, llegan muchos camiones llenos de mercadería de consumo masivo, pero hay menos volumen de carga industrial o manufacturada para el viaje de regreso hacia el centro del país. Para cubrir los costos fijos del "retorno vacío", las empresas transportistas recargan una mayor proporción del costo total del viaje en el flete de ida, encareciendo los bienes que entran a la provincia. Por otra parte, el Funcionario Provincial afirmó que el litro de combustible promedio en Argentina ya cuesta más que en Estados Unidos, al 2 de noviembre el litro de combustible promedio en Argentina costaba 1,424 dólares, por encima de los 1,180 dólares registrados en Estados Unidos. La comparación tiene una ironía adicional: Trump reconoció que el encarecimiento de la nafta fue uno de los factores que perjudicaron electoralmente a los republicanos. En América Latina, Argentina también aparece por encima de Brasil (1,249 dólares), Paraguay (1,255) y Colombia (1,317), esta comparación no contempla las diferencias de ingresos ni de estructuras tributarias, pero sirve para dimensionar el precio que pagan los consumidores argentinos en términos de dólares. Y hay otro elemento que relativiza la posibilidad de una reducción inmediata, el Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los incrementos impositivos pendientes sobre los combustibles. El Decreto 1305/2026, publicado el 30 de octubre, trasladó al 1 de diciembre una actualización que debía comenzar a regir en noviembre. Frente a este nuevo aumento en los combustibles Gialluca recordó que, el Gobierno Nacional continúa quedándose con los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y que pagamos todos, sin que se inviertan en mantenimientos y mejoras en las rutas nacionales y menos aún en obras hídricas, en este contexto cuestionó que el esfuerzo de los contribuyentes, “no tenga a la fecha una contrapartida visible en infraestructura vial y aquí salen perjudicados trabajadores que necesitan desplazarse diariamente, docentes, transportistas, productores agropecuarios, a quienes nadie les devuelve en asfalto lo que les sacan en el surtidor”.

Aumento en el precio de gas envasado: igualmente se pudo determinar nuevos aumentos en la garrafa de 10 kgs que al mostrador se comercializa en Refsa Gas a $32.000, Amalia Gas $33.000, Lezcano Gas $34.000, Hipergas $28.000, en tanto en el Interior Provincial los valores se ubican desde $30.000 a $33.000, para cilindros de 15 kgs Lezcano Gas $55.000, Hipergas $42.000, en tanto los tubos de 45 kgs, Amalia Gas $127.000, Lezcano Gas $130.000, Hipergas $104.000.



