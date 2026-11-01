La propuesta, impulsada por el Gobierno de Formosa a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, reunió a residentes de los cinco dispositivos de la ciudad. El paseo se enmarcó en el Mes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y puso en valor el derecho al juego, la recreación y el esparcimiento.

Como parte de las actividades por el Mes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este viernes 27, niñas, niños y adolescentes de las cinco residencias socioeducativas de la ciudad asistieron a una función especial del circo Rodas, recientemente instalado en la ciudad de Formosa.

La invitación del Gobierno provincial permitió que los residentes compartieran una salida recreativa y disfrutaran de más de dos horas de espectáculo, acompañados durante toda la actividad por los equipos técnicos y profesionales de cada dispositivo.

La propuesta constituyó el cierre de un mes en el que la Dirección de Niñez y Adolescencia, junto a las distintas áreas que la integran, desarrolló acciones de promoción y visibilización de derechos en diferentes espacios de la comunidad. A través de los equipos de Primera Infancia, la Línea 102, las residencias socioeducativas y el dispositivo que funciona en la ciudad de Clorinda, entre otros ámbitos de intervención, se trabajó con niñas, niños, adolescentes y sus familias, haciendo especial hincapié en la protección, promoción y restitución de derechos.

Al respecto, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, sostuvo que“si bien culmina un mes especial, los derechos de las infancias no deben visibilizarse solamente durante un mes”.En ese sentido, remarcó que “la niñez y la adolescencia son etapas fundamentales de la vida que requieren especial y permanente atención, cuidado y protección para asegurar un desarrollo pleno”.

Asimismo, señaló que en Formosa se llevan adelante políticas públicas orientadas a garantizar que cada niña, niño y adolescente sea reconocido como sujeto pleno de derechos, desde una perspectiva integral que contemple no solo sus necesidades individuales, sino también las dimensiones familiares y comunitarias que forman parte de su desarrollo.

Esta concepción atraviesa particularmente el trabajo de las residencias socioeducativas, cuyo acompañamiento va más allá de garantizar alojamiento, alimentación, educación y atención de la salud. Allí se desarrolla un abordaje interdisciplinario destinado a la protección y restitución integral de derechos, que contempla también las necesidades afectivas, emocionales y recreativas de quienes residen en estos espacios.

En ese marco, la funcionaria explicó que “las actividades recreativas y las salidas grupales también forman parte de las estrategias de cuidado”. El acceso al juego, la cultura y el esparcimiento es un derecho de niñas, niños y adolescentes y, como tal, debe encontrar oportunidades concretas para su ejercicio.

“Por eso, propuestas como esta visita al circo tienen un valor especial, porque jugar, divertirse, conocer nuevos lugares y vivir experiencias significativas también forma parte de crecer” agregó Giménez.

La función especial del circo Rodas fue, así, una de las propuestas que se sumaron a las acciones desarrolladas durante noviembre, pero también una expresión de un trabajo que continúa los 365 días del año, acompañando a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio pleno de sus derechos, procurando que cada uno cuente con las oportunidades y experiencias necesarias para crecer, desarrollarse y disfrutar de su infancia y adolescencia.







