Nación habilitó una cuarta etapa de concesiones viales que incluyen las RN 11, 81 y 86

Se intimó al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Transporte y a Vialidad Nacional, “que en los llamados a Licitación de las RN 11, 81 y 86 dentro del territorio provincial, se Concesione la totalidad de las mismas y no únicamente por -sectores más transitados- como viene haciéndolo en esta materia el Estado Nacional”, pues de lo contrario, “los usuarios pagarán altos peajes, habitualmente y las Empresas Privadas Concesionarias, tendrán únicamente como responsabilidad, cortar el pasto de las banquinas. Asimismo, al no contemplarse la obligación de reparaciones y llevar adelante obras estructurales necesarias, exigimos que se incorpore, dentro de los Pliegos de Licitación, que deberán preparar la Secretaria de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, que se prevean las inversiones obligatorias relacionadas con el recupero vial de estas trazas nacionales”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, mediante el Decreto Nº 1358/26 establece que las RN Nº 11,81 y 86, serán concesionadas por peaje, pero no precisa qué sectores se licitarán, facultándose a la Secretaria de Transporte 12 meses para convocar a una licitación nacional e internacional. El artículo 2 faculta al Ministerio de Economía, a través de Transporte, a armar los tramos “con la totalidad o parte” de esas rutas, con un informe técnico previo de Vialidad Nacional como único requisito, la misma Secretaría aprobará los pliegos, convocará la licitación, designará las comisiones evaluadoras, calificará a los oferentes, resolverá las impugnaciones y adjudicará. El decreto establece que el objeto de las concesiones incluye “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”, como paradores, servicios o publicidad, además, plantea que el programa contribuye a “la eliminación del déficit”. Por ahora, el decreto no define qué secciones de cada ruta entrarán en la licitación, cuántos corredores se conformarán ni con qué criterio se agruparán. El Ombudsman Provincial, señaló que, las rutas seguirán perteneciendo al Estado nacional; lo que se transfiere temporalmente es la administración, el mantenimiento, la conservación y la explotación comercial. No obstante, señaló que, esto implicará la implementación de estaciones de peaje con gastos adicionales para los usuarios que viajan diariamente entre localidades del interior, trabajadores, productores agropecuarios y transportistas locales. Al no haber el Decreto antes citado definido cuáles son los lugares y kilómetros exactos que se licitarán, en lo que corresponde a las Rutas Nº 11, 81 y 86, “se originan dudas toda vez que, por el caudal vehicular, trazas como la 81 o la 86, podrían no resultar atractivas para empresas privadas, con lo cual, la Secretaria de Transporte concesionaría únicamente los tramos más transitados solamente de la Ruta Nacional Nº 11”. Al mismo tiempo, el esquema de concesiones se enfoca en el mantenimiento y la conservación de la calzada existente, por lo que no garantiza la reactivación de grandes obras paralizadas, como la Autovía en la intersección de las rutas 11 y 81. Recordó que, estas tres rutas presentan un fuerte deterioro con baches profundos, banquinas descalzadas y falta de señalización, lo que provoca roturas de vehículos y siniestros viales, por lo que, se intimó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte, como así también a Vialidad Nacional, “que en los llamados a licitación de las RN 11, 81 y 86 dentro del territorio provincial, se concesione la totalidad de las mismas y no únicamente por sectores más transitados como viene haciéndolo en esta materia el Estado Nacional”, pues de lo contrario, “los usuarios pagarán altos peajes, reiteradas veces y las empresas privadas concesionarias tendrán únicamente como obligación cortar el pasto de las banquinas, sin que las mismas sean obligadas a reparar estas rutas y a llevar adelante las obras estructurales necesarias, todo lo cual, exigimos que sea incorporado dentro de los pliegos de licitación que deberán preparar la Secretaria de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad”.



