Nacif: “ los trabajadores municipales son el motor y el corazon de nuestra querida ciudad”

En Ingeniero Juarez, fueron varias las actividades que se desarrollaron para reconocer y agasajar a los trabajadores municipales por su dia. Se vio una importante participación en varias disciplinas deportivas que duraron toda la semana. El cierre se dio en una cena agasajo realizada tambien por el Intendente de Ingeniero Juarez Rafael Nacif, espacio en el que vivieron reconocimientos, entrega de distinciones y muchos regalos que hicieron que se disfrute en familia tan importante fecha.

Así, Nacif detalló que “estamos felices de compartir esta noche con ustedes. Nos reunimos para celebrar su día, pero también para compartir recuerdos, anécdotas y momentos que forman parte de nuestra historia. Muchisimas Gracias, por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos los días. Porque detrás de cada tarea, de cada servicio y de cada mejora en nuestra ciudad, están ustedes; que son el motor que la impulsa y el alma que le da vida”.

“Cada uno, desde el lugar que ocupa, hace posible que nuestro querido Ingeniero Juárez siga creciendo”, agregó.

“Desde quienes mantienen limpias nuestras calles, cuidan los espacios públicos, trabajan en las obras, llevan agua y leña a nuestros vecinos, hasta quienes atienden, organizan actividades deportivas, sociales, capacitaciones y acompañan a las familias. Todos son importantes, todos hacen falta. Porque una ciudad no se construye solamente con máquinas, materiales y proyectos, sino con personas que trabajan, sienten y quieren verla cada día más linda”, detalló.

“Sé que no siempre es fácil. Hemos compartido momentos buenos y también grandes desafíos. Y en todos esos momentos, reconozco que siempre senti acompañamiento y nunca, jamas, los vi bajar los brazos”, dijo.

“Siempre digo que una gestión no la hace una sola persona, la hacemos entre todos. Y si hoy podemos mirar hacia atrás y sentir orgullo por lo realizado, es porque cuento con un gran equipo humano que, aun en las dificultades, sigue poniendo el hombro, y su esfuerzo cotidiano”, agregó.

“Esta noche quiero que disfruten, que compartan con sus compañeros y que se sientan reconocidos, porque se lo merecen”, sostuvo.

“Más que trabajadores, somos una gran familia, con nuestras diferencias, nuestras alegrías y nuestros sueños. Quiero que sepan que los valoro, que los necesito y que siempre voy a estar agradecido por todo lo que hacemos juntos. Porque ustedes no solamente trabajan por Ingeniero Juarez, ustedes son el corazon de nuestra ciudad”, determinó Nacif.



