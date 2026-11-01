Los detuvieron por realizar amenazas con un revólver

• También secuestraron un rifle de aire comprimido y una motocicleta

Integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta, dependiente de la Unidad Regional Uno, detuvieron a dos hombres de 24 y 27 años, durante allanamientos simultáneos en el barrio San Antonio de esta ciudad, en el marco de una investigación judicial.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 17:00 horas, cuando un joven de 18 años jugaba al fútbol en una cancha del Lisbel Rivira y en forma imprevista llegaron dos sujetos en una moto negra y lo amenazaron.

Incluso uno de los sospechosos habría extraído de una bandolera un arma de fuego, aparentemente un revólver, que exhibió mientras intimidaba a la víctima.

Por su parte, el acompañante lo habría incitado a dispararle, situación que generó temor en el denunciante y las otras personas que estaban en el lugar.

A partir del caso, integrantes de la brigada de investigaciones de la dependencia iniciaron las averiguaciones, reunieron elementos que permitieron avanzar en la causa e identificaron a los presuntos responsables.

Mediante el análisis de las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional, Dr. Marcelo López Picabea, ordenó los allanamientos que se concretaron el martes por la tarde en dos casas del barrio San Antonio, uno ubicado en la manzana 14 y otro en el sector de asentamiento próximo a las vías férreas.

Durante las requisas, detuvieron a ambos imputados y secuestraron un rifle de aire comprimido, con culata de madera y caño largo, además de una motocicleta Corven Energy de 110 cilindradas, negra, que resultan de interés para la investigación.

Los procedimientos contaron con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) y del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), que brindaron apoyo operativo.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las diligencias.