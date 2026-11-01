• Luego de tareas de campo durante 48 horas, lograron reunir y resguardar los animales e identificaron a los propietarios

Efectivos de la Sección UEAR Unión Escuela intervinieron ante una denuncia por el ingreso de animales vacunos a un establecimiento rural, donde ocasionaban daños en sembradíos pertenecientes a productores de la zona, labrándose las actuaciones contravencionales.

El procedimiento se realizó el miércoles último, alrededor de las 18:00 horas, a partir del requerimiento de los damnificados, quienes informaron sobre la presencia reiterada de animales invasores en sus tierras.

Ante esta situación, el personal policial coordinó las tareas con la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales y desplegó trabajos de campo, incluso mediante recorridas a caballo, para localizar, reunir y resguardar los semovientes.

Como resultado de la intervención, los uniformados lograron el rodeo, arreo y encierro de 31 animales vacunos, que fueron inventariados y alojados en un corral facilitado por un vecino, en carácter de colaboración con el procedimiento policial.

Conforme a las averiguaciones realizadas, identificaron a dos personas responsables de los animales, quienes fueron notificadas de su situación legal en la causa contravencional iniciada.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, los infractores justificaron la propiedad y el magistrado judicial interviniente ordenó la restitución de los vacunos.