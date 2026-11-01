El Club Digital Centauro de la Perla Austral, único equipo del NEA en “CubeDesign 2026”, quedó segundo en la categoría CanSat con un satélite propio pensado para monitorear cultivos. Fue la primera edición fuera de Brasil, con 32 equipos de seis países.

Cinco integrantes del Club Digital Centauro de la Perla Austral, de El Colorado, representaron a la Red de Clubes Digitales de Formosa como único equipo del NEA en “CubeDesign 2026”, la competencia latinoamericana de pequeños satélites que se desarrolló del 24 al 27 de noviembre en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El equipo obtuvo el segundo puesto en la categoría CanSat, entre once equipos.

Es la quinta edición del certamen y la primera que se hace fuera de Brasil. La organizó la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, con el apoyo del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil, que lo creó en 2018.

Participaron 32 equipos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. El equipo formoseño compitió en la categoría CanSat, junto a otros diez equipos, en su mayoría de escuelas secundarias, técnicas y universidades.

A diferencia de ellos, el equipo formoseño llegó a través de una estructura extracurricular: la Red de Clubes Digitales, que sostiene el trabajo del club y el acompañamiento de su facilitador, Rubén Alberto Asselborn.

Una misión espacial del tamaño de una lata

Un CanSat es un satélite del tamaño de una lata de gaseosa. En la competencia, un dron lo eleva y lo suelta, y durante la caída el aparato tiene que medir, registrar y transmitir. Parece un juego, pero es una misión espacial completa en miniatura: hay que decidir qué medir y para qué, elegir sensores, resolver la energía, asegurar la comunicación con tierra, probar, fallar y volver a probar. El satélite del equipo formoseño completó su lanzamiento con éxito.

Mirar el campo desde arriba

El proyecto del club se llama «La conquista del espacio» y busca poner la tecnología espacial al servicio del conocimiento y la producción regional. Su satélite toma datos ambientales e imágenes en espectro visible e infrarrojo cercano para calcular un índice de vegetación, el tipo de dato que permite saber si un cultivo está sano o estresado. El punto de partida, escrito en su póster, es simple: en nuestra región, acceder a información sobre el estado de los cultivos es clave para el productor.

No diseñaron para impresionar a un jurado, sino para responder una pregunta de su lugar. Y eso tiene una dimensión política: quién mira nuestro territorio, con qué instrumentos y para quién. Que un club del interior formoseño elija mirar el campo desde arriba para ayudar a quien lo trabaja desde abajo es, en pequeño, una forma de soberanía.

Siete años de recorrido

Nada de esto apareció de golpe. El camino empezó en 2019 con robótica educativa en los Juegos Tecnológicos Provinciales, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. En 2022, un equipo de Pirané quedó entre los cinco ganadores de la competencia nacional CANSAT que lanzaron su satélite. En 2023, el equipo de El Colorado quedó entre los 30 seleccionados sobre 490 inscriptos de todo el país. En 2025, el club se especializó en cohetería educativa y su proyecto «Impulso Celestial» llegó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias. Cada generación arrancó donde la anterior había dejado, y este año, además, parte del grupo sostuvo el trabajo con esfuerzo propio.

Una red detrás

El talento está repartido de manera pareja en el territorio; la oportunidad, no. Para acortar esa distancia existe la Red de Clubes Digitales: espacios abiertos donde niñas, niños, jóvenes y adultos aprenden haciendo, con programación, robótica, impresión 3D, drones y automatización. Entre 2025 y 2026 reunió a más de 1650 participantes en 17 sedes. La sostiene una trama de instituciones: la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Asistencia Social, la Subsecretaría de Empleo, el IPF, el Colegio de Ingenieros, EPICA y el Clúster de Innovación Tecnológica de Formosa. Comunidad organizada, en el sentido más literal.

La Constitución provincial de 2025 le dedica a la ciencia y la tecnología un régimen propio, en sus artículos 72 a 76. Los clubes son una de las formas concretas en que ese mandato llega a un pueblo del interior.

Los únicos privilegiados

En 1950, entre las Veinte Verdades del Justicialismo, Perón dejó escrita una que sigue interpelando: «En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños». Hoy ese privilegio tiene formas nuevas: un lugar donde aprender a soldar un circuito, alguien que acompañe y la posibilidad de medirse con universidades de seis países.

El equipo vuelve a El Colorado con un segundo puesto latinoamericano y con algo todavía más valioso: la prueba de que se puede. Y en un club, esa prueba se contagia.

Escrito por Luis Matías Mendoza, gerente del Clúster de Innovación Tecnológica de Formosa (CITF).



